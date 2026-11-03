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Nina Badrić odavno je postala vegan, o čemu je više puta otvoreno govorila. Poznata pevačica je nedavno pokazala kako izgleda jedan njen obrok i iznenadila sve.

Nina Badrić je fotkala tad večeru koja je zdrava, brzo se sprema i poprilično pristupačna.

Nina Badrić odavno je postala vegan, o čemu je više puta otvoreno govorila.  Foto: Printscreen, Promo/Sava Centar, Antonio Ahel/ATAImages

Reč je o veganskoj lepinji punjenoj sočivom, pečurkama i spanaćem.

Inače, Nina je priznala da oseća benefite otkako je postala vegan:

- Od kada se ovako hranim, moje telo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na pređašnje godine kada nisam razmišljala toliko koje namirnice unosim u sebe.

- Pratila sam dugo način ishrane Novaka Đokovića i mnogih meni bliskih ljudi koji se tako hrane godinama i zaista sve ima smisla. Moja snaga se utrostručila. I duh i telo. Osećam se odlično, poletno, bistro, snažno i svakome preporučujem da zdravom ishranom diže svoj imunitet, a samim time kilogrami se tope. Ova promena je način života, a ne jednokratna dijeta, a benefiti ovakve ishrane su zaista nesagledivi za naše zdravlje i život - ispričala je Nina Badrić.

Nina Badrić Foto: Promo/Sava Centar, Printscreen

"Doživela sam nepravde"

Podsetimo, Nina Badrić je nedavno govorila o teškim trenucima u životu.

- Bilo je tu svega: nepravdi, borbe, boli, rana, života koji me nije štedeo ni najmanje, pogrešnih susreta, polovnih ljubavi koje su više žuljale nego milovale, ignorisanja. Koliko sam samo nepravde podnela svih ovih godina, a da nisam pisnula niti reč. Kad se sada setim prođu me trnci otkud mi tada hrabrosti da se tako sama “bacim na glavu” – pa kud puklo. Ali ja sam oduvek bila ona ista cura iz centra Zagreba samo sa jednim snom. Muzika će biti moj život. I frajerica i dama. Borac po rođenju i karakteru - rekla je za Story.hr.

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Stars 634 01.11.2026 Izvor: Kurir TV