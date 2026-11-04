PREVARE SA NOVCEM, ŠIBICARENJE... Đovani Bajramović otkrio detalje svoje mračne prošlosti: Bilo je to u Nemačkoj...
- Đovani Bajramović je u Amidži šou priznao da je više puta bio na ivici zakona i da je jednom završio u zatvoru u Nemačkoj.
- Govorio je o šibicarenju, prevarama sa novcem i otvaranju kafane bez papira, uz poruku da je ružna prošlost iza njega.
Đovani Bajramović se nikada nije libio da govori o svom privatnom životu, a sada je otkrio i mračne detalje.
Gostujući u Amidži šou priznao je da je nekoliko puta bio na ivici zakona.
"Sve je tačno"
U razgovoru je otkrio da se jednom prilikom našao i u zatvoru u Nemačkoj.
Pevač je bio deo prevara sa novcem, šibicario je i priznao da je ružna prošlost iza njega.
- U Nemačkoj se dešavalo to! Šibicarenje, otvaranje kafane bez papira, sve je to tačno - rekao je pevač.
Nema školu, a zgrće lovu
Nemački, francuski i italijanski, govori savršeno, a završio je samo tri razreda osnovne škole.
- Bio sam samo tri razreda u školi i to dok je bila užina, posle ono... Znači, užina u pola osam. Sačekam užinu i idem kući - rekao je jednom prilikom Đovani za Blic.
Gostujući jednom u emisiji, kada je dobio zadatak da čita zadate reči sa papira, Đovani se našao u nebranom grožđu.
Čim je dobio papir, pevač se zbunjeno požalio: "Šta piše?". Kada je igrica postala preteška i kada je trebalo izgovoriti reči poput "vetrenjača", pa je pričao "veternjača", on se pred kamerama počeo pravdati svojim ranijim priznanjem, vičući kroz smeh:
"Pa ja sam u početku rekao da nemam školu! Ne umem da čitam. Jao Bože".
Ova njegova iskrenost, spontanost i spremnost da se našali na sopstveni račun izazvale su opšti haos i smeh u studiju, dokazujući još jednom da je Đovani Bajramović apsolutni kralj dobrog provoda.