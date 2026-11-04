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Đovani Bajramović se nikada nije libio da govori o svom privatnom životu, a sada je otkrio i mračne detalje.

Gostujući u Amidži šou priznao je da je nekoliko puta bio na ivici zakona.

"Sve je tačno"

U razgovoru je otkrio da se jednom prilikom našao i u zatvoru u Nemačkoj.

Pevač je bio deo prevara sa novcem, šibicario je i priznao da je ružna prošlost iza njega.

- U Nemačkoj se dešavalo to! Šibicarenje, otvaranje kafane bez papira, sve je to tačno - rekao je pevač.

1/5 Vidi galeriju Đovani Bajramović Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen, Printscreen YouTube

Nema školu, a zgrće lovu

Nemački, francuski i italijanski, govori savršeno, a završio je samo tri razreda osnovne škole.

- Bio sam samo tri razreda u školi i to dok je bila užina, posle ono... Znači, užina u pola osam. Sačekam užinu i idem kući - rekao je jednom prilikom Đovani za Blic.

Gostujući jednom u emisiji, kada je dobio zadatak da čita zadate reči sa papira, Đovani se našao u nebranom grožđu.

Čim je dobio papir, pevač se zbunjeno požalio: "Šta piše?". Kada je igrica postala preteška i kada je trebalo izgovoriti reči poput "vetrenjača", pa je pričao "veternjača", on se pred kamerama počeo pravdati svojim ranijim priznanjem, vičući kroz smeh:

1/5 Vidi galeriju Đovani Bajramović Foto: Instagram, Printscreen

"Pa ja sam u početku rekao da nemam školu! Ne umem da čitam. Jao Bože".

Ova njegova iskrenost, spontanost i spremnost da se našali na sopstveni račun izazvale su opšti haos i smeh u studiju, dokazujući još jednom da je Đovani Bajramović apsolutni kralj dobrog provoda.