Slušaj vest

Marina Cvetković poznatija kao Mahrina nedavno je objavila video iz taksija koji je postao viralan.

Pevačica je zapevala sa taksitom i oduševila javnost, a zbog njegovog pevanja pljuštali su komentari na društvenim mrežama.

"Ana Kokić mi je pomogla na početku karijere"

Mahrina je u emisiji "Amidži šou" otkrila detalje susreta sa taksistom.

- Desilo se nešto što je meni sudbina verovatno davno namenika. Rekla sam to hiljadu puta i reći još hiljadu puta. Ana Kokić je meni na samom početku karijere pomogla finansijski. Naravno ja sam zarađivala i želela sam da vratim taj novac. Kada je došlo vreme da joj vratim sve, ona je rekla da je ona meni pomogla ranije, a da je sad moj red da pomognem nekome kada dođe vreme za to - pričala je pevačica i dodala:

1/4 Vidi galeriju Pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina oglasila se iz bolničkog kreveta i otkrila da čeka na operaciju. Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

- Nisam ja ovde pomogla, već sam verovatno bila deo puta. Ja sam ušla u taksi, bila sam nervozna to veče. Razmišljala sam ko li će da me vozi, nije mi bilo do razgovora. Pričao je u početku, ja sam gledala kroz prozor, a onda je zapevao pesmu. Najbolje da on to sam ispriča, ali najvažnije je da je on prijatelj Ane Kokić i da je to jedan krug. Snimićemo pesmu za njega, a možda uradimo i nešto zajedno!

1/7 Vidi galeriju Ana Kokić danas Foto: Kurir Televizija

"Ona je jedan anđeo"

Ivan je progovorio o susretu sa Mahrinom.

Foto: Printscreen

- Promenio mi je snimak život, kako nije. Zvali su me neki prijatelji još iz detinjstva. Ona je ušla u kola, ja uvek tu imam neke matrice. Otpevao sam prvu strofu i video sam joj na licu da je oduševljena. Ona je jedan anđeo, pitala me je da li sme da snimi. Posle me je pitala da li može i da objavi - govorio je Ivan.