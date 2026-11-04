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Razorna detonacija probudila je čitav komšiluk, a silina udara bila je tolika da je, osim automobila koji je u sekundi pretvoren u buktinju, popucao i dvorišni zid porodične kuće. Živković je istražiteljima odmah stavio na raspolaganje snimke sa privatnog video-nadzora kako bi se rasvetlile sve okolnosti napada i otkrilo ko zapravo stoji iza ove opomene.

Saradnja pevača ključna za otkrivanje napadača

Gostujući na Kurir televiziji, penzionisani pripadnik MUP-a Blaža Marković analizirao je bekstvo počinilaca i objasnio pod kojim uslovima policija uopšte može da rasvetli ovaj slučaj.

- Smatram da su bila dvojica napadača i da su primećeni na nadzornim kamerama. Rešavanje ovakvih slučajeva pre svega zavisi od toga da li oštećeni želi da sarađuje sa policijom. Kada saradnja izostane, kao što smo već viđali u ranijim slučajevima, poput onog sa Zdravkom Čolićem - počinioce je izuzetno teško otkriti - istakao je Marković.

On se zatim detaljnije osvrnuo na sam čin paljevine, profil izvršilaca i moguće neprijatelje sa estrade na koje bi istraga mogla da posumnja.

- Reč je o čistoj paljevini, automobil je namerno zapaljen. Lično sumnjam da su izvršioci maloletnici. Kada je reč o motivu, teško je sa sigurnošću reći, ali osim činjenice da je u pitanju izuzetno skupoceno vozilo, drugi očigledan razlog ne vidim.

Naravno, policija uvek proverava i mogućnost sukoba unutar estradnih krugova, s obzirom na to da je reč o poznatom izvođaču. Na kraju, sve zavisi od samog oštećenog - koga će označiti kao sumnjivog i da li će uopšte pomoći istrazi, jer ovakvi slučajevi najčešće i ostaju nerasvetljeni upravo zbog izostanka saradnje.

04:32 ŽIVKOVIĆ META SUROVE OPOMENE Stručnjak otkriva pravu pozadinu napada na Čukarici: "Ovo je bilo upozorenje, a meta se ostavlja u životu samo iz jednog razloga" Izvor: Kurir televizija

Dug kao motiv i angažovanje omladine za opomenu

Budući da se u prestonici često dešavaju slični napadi, nekadašnji operativac je objasnio šta je najčešći okidač za ovakve poruke i zašto se dužnici nikada ne likvidiraju.

- Može se sumnjati na više pravaca, ali praksa pokazuje da iza ovakvih dela najčešće stoji treće lice i motiv duga. Kada neko duguje novac, obično sledi opomena - cilj nije ubistvo, jer dužnika ostavljaju u životu kako bi dug jednog dana bio vraćen. Po mom mišljenju, to je i ovde najverovatniji scenario: novac nije vraćen na vreme, usledile su opomene, a potom je neko angažovao mlađa lica. Njima je najlakše manipulisati, data su im zapaljiva sredstva i došlo je do paljevine automobila - objasnio je Marković.

Za sam kraj, Marković je ukazao na otežavajuće okolnosti sa samog terena i naglasio zašto noćni snimci nisu dovoljni bez iskrenog svedočenja pevača.

- Što se same istrage tiče, na snimcima se zbog mraka vide samo dve siluete, pa je na osnovu toga izuzetno teško identifikovati počinioce. Zato je ključ u saradnji oštećenog s policijom. Ukoliko saradnja izostane, slučaj će najverovatnije završiti u fioci nerasvetljenih krivičnih dela i čekati neka bolja vremena. U ovom trenutku, bez njegove pomoći, šanse za rasvetljavanje su minimalne.

1/8 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Kurir, M.M./ATAImages

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