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Istraga povodom požara na luksuznom automobilu „audi Q8” pevačaUroša Živkovića na beogradskoj Čukarici dobila je nov pravac.

Kako nezvanično saznaje Telegraf.rs, policija detaljno proverava navode prema kojima je Živković tokom razgovora sa nadležnim organima izjavio da su mu pre nekoliko dana navodno upućene pretnje, uz zahtev da pripremi određenu količinu novca.

Prema saznanjima, inspektori proveravaju sve komunikacije, pozive i poruke koje su prethodile incidentu kako bi se utvrdilo da li iza podmetanja požara stoji pokušaj iznude ili je reč o opomeni.

Podsetimo, incident se dogodio juče ujutru oko 4.20 časova. Kako se vidi na snimcima sa sigurnosnih kamera koje je policija preuzela, dvojica za sada neidentifikovanih muškaraca u tamnoj odeći i sa kapuljačama na glavi prišla su parkiranom vozilu, nakon čega je došlo do paljenja prednjeg dela automobila, a zatim su se trčeći udaljili sa lica mesta.

Stanare okolnih zgrada probudio je snažan prasak, a jedan od stanara za naš portal opisao je šta je video:

Uroš Živković  Foto: Kurir, Kurir, M.M./ATAImages

- Bilo je oko 4.20 ujutru, u naselju je bila potpuna tišina. Odjednom se začuo jak, tup udarac, kao da je nešto puklo ili se silovito srušilo na beton. Skočio sam iz kreveta i odmah prišao prozoru. U tom trenutku ispred je suknuo ogroman plamen, osvetlio je celu zgradu i ulicu. Kroz dim sam video dvojicu muškaraca u tamnoj odeći sa kapuljačama kako beže. Trčali su niz ulicu i nestali u mraku - ispričao je svedok sa lica mesta.

Na vozilu je pričinjena znatna materijalna šteta na prednjem delu, a plamen je zahvatio i obližnji dvorišni zid.

Nakon incidenta, Živković je u kratkom obraćanju potvrdio da se događaj desio, zamolivši javnost i medije za razumevanje dok nadležni organi rade na slučaju. Istraga je u toku, a policija radi na identifikaciji i pronalasku osoba koje se dovode u vezu sa ovim događajem.

Kurir/Telegraf

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Zapaljen skupoceni automobil Uroša Živkovića Izvor: Kurir