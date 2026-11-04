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Milica Bulat, novo lice RTS-a, ćerka čuvenog novinara Igora Bulata i bratanica pevača Marka Bulata, privukla je veliku pažnju gledalaca javnog servisa.

Voditeljka vremenske prognoze angažovana je pre dva meseca, a malo ko zna da je krenula stopama svog pokojnog oca, kao i da se iza njenog osmeha krije uspešna sportska karijera.

Izborila se za svoje mesto

Milica Bulat je uspela da se izbori za svoje mesto na televiziji u konkurenciji od čak 1.400 prijavljenih kandidata na RTS-ovom konkursu.

Od 7. septembra svakodnevno ulepšava jutra gledaocima vođenjem vremenske prognoze u sklopu Jutarnjeg programa. Jutros se javila iz studija u plavom odelu i gledaocima saopštila prognozu za hladan i kišovit dan.

1/5 Vidi galeriju Milica Bulat Foto: Instagram

Ćerka čuvenog voditelja i bratanica Marka Bulata

Milica je ćerka poznatog novinara i urednika RTS-a Igora Bulata, koji je preminuo 2019. godine nakon duge i teške bolesti. Igor je godinama bio prepoznatljivo lice Jutarnjeg programa i redakcije Beogradske hronike, dok je Milica ujedno i bratanica popularnog pevača Marka Bulata.

1/4 Vidi galeriju Marko Bulat Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Printscreen/Premijera

Za Milicu Bulat rad pred kamerama javnog servisa predstavlja prvi zvanični korak u televizijskom novinarstvu.

Od treće godine u sportu: Šampionka u tekvondou

Pored televizijskog angažmana, mlada voditeljka ima i bogatu sportsku biografiju, te je istakla da je sport prati od najranijeg detinjstva:

"Prethodno iskustvo sticala sam radeći u izvršnoj produkciji, a sport je važan deo mog života od najranijeg detinjstva. Tekvondoom se bavim od treće godine, a tokom sportske karijere ostvarila sam zapažene rezultate na brojnim takmičenjima u zemlji i Evropi“, izjavila je Milica Bulat.

kurir/telegraf