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Voditelj Red televizije, Stefan Milošević Panda, privremeno je suspendovan sa ove televizije, koja posluje u okviru kompanije Željka Mitrovića.

Suspendovan

Kako se navodi, razlog za ovu odluku je propust u emisiji koja je prethodno snimljena, a potom emitovana. Panda navodno nije cenzurisao pojedine sporne detalje koji nisu bili primereni za prikazivanje na televiziji.

Situacija zbog koje je voditelj kažnjen dogodila se u emisiji "Pitam za druga", koju već duže vreme vodi.

Za sada nije poznato koliko će suspenzija trajati, kao ni kada bi Panda mogao da se vrati svojim voditeljskim obavezama.

1/5 Vidi galeriju Stefan Milošević Panda Foto: Printscreen/Instagram, Jelena Simonović

Bio učesnik rijalitija

Podsetimo, Stefana Miloševića Pandu, publika je prvo upoznala kao učesnika"Zadruge", a ubrzo po izlasku iz rijlaitija je postao voditelj Red televizije.

Panda se borio sa viškom kilograma, a onda je rešio da smrša i to mu je pošlo za rukom. Jednom prilikom je podelio svoje iskustvo sa mršavljenjem.

- Svi me pitaju i svi se pitaju kako sam smršao i šta sam po tom pitanju uradio? Naravno, pre svega ih interesuje da li sam se operisao, konkretno želudac, moj odgovor je-nisam! Kad kažem da je sve disciplina, onda se samo nasmeju, kao da misle da ih zezam. Ustavi jeste, to je jedina istina- otkrio je nedavno Panda:

- Pre oko godinu dana doneo sam odluku da promenim životne navike i malo po malo došao sam do minus 37 kilograma. Dakle, sa nekih 115 na 78 kilograma. Nisam ništa u početku merio niti pratio, samo sam drugačije živeo. Slatkiše sam zamenio voćem, izbacio sam hleb, izbacio sam alkohol i sokove. Sve rafinisane šećere zamenio sam nerafinisanim. Sada vodim računa šta unosim, ali samo zato što znam od čega mi pada pritisak i šta me usporava, a šta mi daje energiju pa se u skladu sa tim i hranim.