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Voditelj Red televizije, Stefan Milošević Panda, privremeno je suspendovan sa ove televizije, koja posluje u okviru kompanije Željka Mitrovića.

Suspendovan

Kako se navodi, razlog za ovu odluku je propust u emisiji koja je prethodno snimljena, a potom emitovana. Panda navodno nije cenzurisao pojedine sporne detalje koji nisu bili primereni za prikazivanje na televiziji.

Situacija zbog koje je voditelj kažnjen dogodila se u emisiji "Pitam za druga", koju već duže vreme vodi.

Za sada nije poznato koliko će suspenzija trajati, kao ni kada bi Panda mogao da se vrati svojim voditeljskim obavezama.

Stefan Milošević Panda Foto: Printscreen/Instagram, Jelena Simonović

Bio učesnik rijalitija

Podsetimo, Stefana Miloševića Pandu, publika je prvo upoznala kao učesnika"Zadruge", a ubrzo po izlasku iz rijlaitija je postao voditelj Red televizije.

Panda se borio sa viškom kilograma, a onda je rešio da smrša i to mu je pošlo za rukom. Jednom prilikom je podelio svoje iskustvo sa mršavljenjem.

- Svi me pitaju i svi se pitaju kako sam smršao i šta sam po tom pitanju uradio? Naravno, pre svega ih interesuje da li sam se operisao, konkretno želudac, moj odgovor je-nisam! Kad kažem da je sve disciplina, onda se samo nasmeju, kao da misle da ih zezam. Ustavi jeste, to je jedina istina- otkrio je nedavno Panda:

- Pre oko godinu dana doneo sam odluku da promenim životne navike i malo po malo došao sam do minus 37 kilograma. Dakle, sa nekih 115 na 78 kilograma. Nisam ništa u početku merio niti pratio, samo sam drugačije živeo. Slatkiše sam zamenio voćem, izbacio sam hleb, izbacio sam alkohol i sokove. Sve rafinisane šećere zamenio sam nerafinisanim. Sada vodim računa šta unosim, ali samo zato što znam od čega mi pada pritisak i šta me usporava, a šta mi daje energiju pa se u skladu sa tim i hranim.

kurir/espreso

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23:33
Stars 634 01.11.2026 Izvor: Kurir TV