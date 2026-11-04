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Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus godinama uživaju u skladnom braku a nedavo su i svojoj ćerkici proslavili prvi rođendan.

Bračni par je gostovao je u emisiji "Amidži šou" i progovorio o svom odnosu.

"Falio mi je materijal za emisiju"

Ljuba i Katarina su deset godina u ljubavi, a sedam u braku. Supruga pevača je otkrila kako su se upoznali.

- Falio mi je materijal za emisiju i eto - nasmejala se Katarina.

- Bolje mene pitaj koliko smo zajedno, ona je slaba sa datumima - dodao je pevač.

Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

"Nikada mu nisam uzela telefon"

Bračni par je govorio o prevari, kontolisanju partnera i poverenju u braku.

- Žene su uvek u pravu, to je najbolje odmah priznati. Eto da olakšam stvar muškarcima. Ja šifru nisam nikada imao, meni to uopšte ne treba - priznao je pevač.

- Nikada mu nisam uzela telefon. Ako to radim, znači da mu ne verujem. Složili smo se od starta i onda nema problema - dodala je supruga pevača i rekla koja je prevara za nju teža:

Ljuba i Katarina slave 1. rođendan ćerke Foto: Kurir/S.Z.

- Emotivno mi je teže. Sve je gore, ali to emotivno čini mi se da je teže. Kada bi me prevario novine bi pisale - nasmejala se Katarina.

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18:32
20261031-STARS-EP633-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV