"DA ME PREVARI, PISALE BI NOVINE O TOME" Katarina Kolozeus i Ljuba Perućica o braku i poverenju: Nemam šifru na telefonu...
- Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus su u vezi deset godina, a u braku sedam, i nedavno su ćerki proslavili prvi rođendan.
- U emisiji 'Amidži šou' govorili su o svom odnosu, a Katarina je otkrila kako su se upoznali.
- Oboje su istakli da u braku nema kontrole ni uzimanja telefona, jer poverenje smatraju ključnim.
Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus godinama uživaju u skladnom braku a nedavo su i svojoj ćerkici proslavili prvi rođendan.
Bračni par je gostovao je u emisiji "Amidži šou" i progovorio o svom odnosu.
"Falio mi je materijal za emisiju"
Ljuba i Katarina su deset godina u ljubavi, a sedam u braku. Supruga pevača je otkrila kako su se upoznali.
- Falio mi je materijal za emisiju i eto - nasmejala se Katarina.
- Bolje mene pitaj koliko smo zajedno, ona je slaba sa datumima - dodao je pevač.
"Nikada mu nisam uzela telefon"
Bračni par je govorio o prevari, kontolisanju partnera i poverenju u braku.
- Žene su uvek u pravu, to je najbolje odmah priznati. Eto da olakšam stvar muškarcima. Ja šifru nisam nikada imao, meni to uopšte ne treba - priznao je pevač.
- Nikada mu nisam uzela telefon. Ako to radim, znači da mu ne verujem. Složili smo se od starta i onda nema problema - dodala je supruga pevača i rekla koja je prevara za nju teža:
- Emotivno mi je teže. Sve je gore, ali to emotivno čini mi se da je teže. Kada bi me prevario novine bi pisale - nasmejala se Katarina.