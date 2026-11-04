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Dunja Ilić postala je poznata javnosti još pre više od deset godina. Ona je tada snimila nekoliko pesama i visokobudžetnih spotova čime se popela na sam vrh estrada. Međutim, porodični problemi, poroci, ali i ljubav sa pogrešnim muškarcima njenu muzičku karijeru stavila je u drugi plan.

Pevačica je i sama nekoliko puta isticala kroz kakva ljubavna razočaranjena je prošla, a sada se oglasila i otkrila da je doživela još jedan ljubavni fijasko.

Dunja je prvo objavila zajedničku fotografiju s njim i otkrila da je raskinula:

- Ovo je najveće g**no za koje sam bila spremna da umrem. Ovo je đubre - napisala je Dunja.

Ona je zatim objavila i njihovu prepisku, u kojoj mu saopštava da su raskinuli i da ona odlazi iz njegove kuće.

- Dolazi mi taksi za minut, znači, nikad se u životu nisam ovako pokajala, ti si dečko kreten. Kakva loša procena, jaooooo. Bože, crna ja, šta mi bi - napisala je Dunja.

1/7 Vidi galeriju Dunja Ilić Foto: Marija Antipina

Opet promenila ime

Nedavno je sve šokirala zbog činjenice da se predstavlja novim imenom, Zvezdana Ivanova.

Poznato je inače da je ona pre nekoliko godina promenila veru, odnosno da je prešla na islam, te je dobila novo ime, Ajla Begović.

Ona je na novom profilu objavila nekoliko novih fotografija i pokazala publici kako sada izgleda.

Borila se sa alkoholizmom

Životni put pevačice Dunje Ilić nije bio nimalo lak. Išao je od života u bogatstvu i luksuzu, preko selidbi kroz različite države, do trenutka kada je, boreći se sa zavisnošću od alkohola, svojevremeno završila kao beskućnica na ulici.

Dunja Ilić je priznala da je vrlo rano došla u kontakt sa alkoholom, a najteži životni udarac doživela je u Italiji, kada je ostala bez ičega.