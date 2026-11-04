Slušaj vest

Mina Kostić oduvek je nosila titulu džepne venere. Pevačicu osim raskošnog glasa, publika je zavolela i zbog njenog fizičkog izgleda. Mina je stalno menjala svoju frizuru, a poslednje što smo imali prilike da je vidimo je bilo sa kratkom kosom. To je sada prošlost, kao i teški dani u kojima se našla početkom leta ove godine.

Mina je posetila frizerski salon i potpuno se transforimsala. Ona je kratku kosu zamenila dugačkom crnom kosom, a komentari su se samo nizali. Njen novi izgled su svi pohvalili.

"Želim promenu, po izlasku iz bolnice sam se ofarbala u crnu boju, jer je Mane pogrešio pri kupovini. Kratka kosa mi je lepo stajala, ali sada želim nešto drugačije".

Snimak ekrana 2026-11-04 113426.png
Foto: Printscrean

Snimak ekrana 2026-11-04 113426.png
Foto: Printscrean

Ovako je govorila o lečenju u "Lazi"

Pevačica Mina Kostić je primljena na kliniku za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ krajem maja 2026. godine, a iz bolnice je izašla 23. juna 2026. godine nakon skoro mesec dana lečenja. Ona je sada, nekoliko meseci kasnije, progovorila o tom periodu koji je bio izuzetno težak za nju.

Mina Kostić Foto: Ilija Ilić

- Nikad bolje sam, odlično, oživela sam. Kasperu je bilo teško, pogotovo što je putovao iz Amerike da bude pored mene. On je jedva čekao svakog dana da bude pola dva da dođe u bolnicu, podneo je to stojički. Kad se to desilo on je sutradan došao. Dešava se to, prevazišla sam sve to. Moje godine, imam 51 godinu, ta menopauza, pa me je sve sastavilo. Ćerka je znala da je sve okej, zna ona da je mama jaka, viđale smo se. Kasper mi je stalno prenosio, bio je uz mene, bude po dva sata i preko toga. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su bili uz mene, ne bih želela nikome da se desi, živimo u stresnom vremenu - rekla je Mina u "Premijeri".

Kurir.rs

Ne propustiteStarsFIRMA IMA 88 GARAŽA I 1.500 ZAPOSLENIH! Otkriveno od čega živi Kasper, od ovog posla zarađuje u Americi
mina kasper1,,.jpg
StarsNJIMA JE TIKTOK VRATIO KARIJERU NA NOGE: Snimili pesme pre 20 godina, a tek sad zarađuju MASNU LOVU od nastupa zbog popularnosti na mrežama
Katarina Živković Mitar Mirić Mina Kostić.jpg
StarsMINA KOSTIĆ UPRKOS PREHLADI IZAŠLA NA GLASANJE: Sva u crnom ljubazna prema prisutnima (FOTO, VIDEO)
Mina Kostić
StarsMINA KOSTIĆ PROGOVORILA O PRINOVI! Otkrila sve o Kasperu, pa pomenula bivšeg! Evo ko joj je bio najveća podrška u proteklom periodu
Mina Kostić