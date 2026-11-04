MANE JE POGREŠIO, A ON ISRAVIO: NAKON TEŠKIH DANA, MINA KOSTIĆ POKAZALA NOVI IMIDŽ: Drastično promenila svoj izgled (FOTO)
Mina Kostić oduvek je nosila titulu džepne venere. Pevačicu osim raskošnog glasa, publika je zavolela i zbog njenog fizičkog izgleda. Mina je stalno menjala svoju frizuru, a poslednje što smo imali prilike da je vidimo je bilo sa kratkom kosom. To je sada prošlost, kao i teški dani u kojima se našla početkom leta ove godine.
Mina je posetila frizerski salon i potpuno se transforimsala. Ona je kratku kosu zamenila dugačkom crnom kosom, a komentari su se samo nizali. Njen novi izgled su svi pohvalili.
"Želim promenu, po izlasku iz bolnice sam se ofarbala u crnu boju, jer je Mane pogrešio pri kupovini. Kratka kosa mi je lepo stajala, ali sada želim nešto drugačije".
Ovako je govorila o lečenju u "Lazi"
Pevačica Mina Kostić je primljena na kliniku za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ krajem maja 2026. godine, a iz bolnice je izašla 23. juna 2026. godine nakon skoro mesec dana lečenja. Ona je sada, nekoliko meseci kasnije, progovorila o tom periodu koji je bio izuzetno težak za nju.
- Nikad bolje sam, odlično, oživela sam. Kasperu je bilo teško, pogotovo što je putovao iz Amerike da bude pored mene. On je jedva čekao svakog dana da bude pola dva da dođe u bolnicu, podneo je to stojički. Kad se to desilo on je sutradan došao. Dešava se to, prevazišla sam sve to. Moje godine, imam 51 godinu, ta menopauza, pa me je sve sastavilo. Ćerka je znala da je sve okej, zna ona da je mama jaka, viđale smo se. Kasper mi je stalno prenosio, bio je uz mene, bude po dva sata i preko toga. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su bili uz mene, ne bih želela nikome da se desi, živimo u stresnom vremenu - rekla je Mina u "Premijeri".
Kurir.rs