Mina Kostić oduvek je nosila titulu džepne venere. Pevačicu osim raskošnog glasa, publika je zavolela i zbog njenog fizičkog izgleda. Mina je stalno menjala svoju frizuru, a poslednje što smo imali prilike da je vidimo je bilo sa kratkom kosom. To je sada prošlost, kao i teški dani u kojima se našla početkom leta ove godine.

Ovako je govorila o lečenju u "Lazi"

- Nikad bolje sam, odlično, oživela sam. Kasperu je bilo teško, pogotovo što je putovao iz Amerike da bude pored mene. On je jedva čekao svakog dana da bude pola dva da dođe u bolnicu, podneo je to stojički. Kad se to desilo on je sutradan došao. Dešava se to, prevazišla sam sve to. Moje godine, imam 51 godinu, ta menopauza, pa me je sve sastavilo. Ćerka je znala da je sve okej, zna ona da je mama jaka, viđale smo se. Kasper mi je stalno prenosio, bio je uz mene, bude po dva sata i preko toga. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su bili uz mene, ne bih želela nikome da se desi, živimo u stresnom vremenu - rekla je Mina u "Premijeri".