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Da je estrada u kandžama mafije, čitava javnost svedoči tome. Ove godine na meti mafijaša bili su Zdravko Čolić, a sada i pevač Uroš Živković. Niko ne krije da je to isti klan ljudi koji napada pevače, ako odbiju saradnju s njima. I Šako Polumenta ispričao je jednom prilikom da je imao velikih problema sa kriminalcima i estradnom mafijom, koja je pokušavala na sve načine da ga uceni i natera da radi za njih.

Naime, kako je Šako objasnio, kada se suprotstavio ljudima koji su pokušavali da mu usmeravaju i vode karijeru, pretnje su došle i do njegove dece, te je situacija postala vrlo ozbiljna.

"Mafija vlada"

- Sećam se da je baš bilo gusto. Estradna mafija vlada, samo je pitanje koga će da targetiraju. Narod nema pojma koliko pevača je zapravo u tome, koliko njih nije uspelo da se odupre pritisku. Nisam dozvolio da me bilo ko ucenjuje, zato sam se povukao i nisam pevao na prestižnim mestima, nego sam išao u dijasporu. Morao sam da se snađem i brzo mislim. Kad su videli da ne padam na provokacije, počeli su da pominju moju decu, da prete i pominju neke bombe. Nisam se dao uplašiti i bio sam dostojanstven iako mi nije bilo svejedno - rekao je pevač, pa je potom dodao:

1/5 Vidi galeriju Šako Polumenta razočarao se u kolegu Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen TikTok, Damir Dervišagić

- Samostalan sam izvođač za razliku od 90 odsto estradnjaka koje gura mafija ili veze koje imaju s jakim ljudima ili sponzorima. Mnogi nemaju hitove, već samo izađu i pevaju moje pesme. Krimosi su me startovali gde god da krenem, Švajcarska, Nemačka, ma svuda ' ispeičao je pa nastavio:

"Proganjali su me"

- Proganjali su me na svaka tri meseca. Mnogi su se prepustili, ja nikada nisam i zato sam trpeo sankcije, svađao se, nema gde me nisu zabranjivali kad čuju da imam nastup. Nisam mogao da pevam ni u jednom klubu koji oni drže. Najveće zvezde kod nas su imale tih problema, a ja sam uspeo da se izborim za sebe i svoje mesto - završio je Polumenta.