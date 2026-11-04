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Bojan Bjelić se nedavno, posle 12 godina provedenih u Kanadi, vratio u Srbiju i otkrio detalje svog života i rada u inostranstvu. Govoreći o razlozima odlaska i samo početku u Kanadi, pevač je detaljno objasnio kako je izgledao njegov prvi susret sa novom sredinom.

"Ljudi su me super prihvatili"

"Otišao sam da pevam. Bila je organizovana turneja, nekih šest nastupa, pretežno u Ontariju. Otišao sam prvi put tamo, to je prošlo sjajno, ljudi su me baš super prihvatili i odmah sam shvatio da je naša dijaspora koja tamo živi potpuno drugačija od evropske dijaspore."

Bojan Bjelić je potom opisao kako ga je boravak među našim ljudima doveo do ideje da pokrene biznis, a ubrzo i do ulaska u svet nekretnina:

"Kanada je zemlja sa jasnim zakonima"

"Upoznao sam dosta naših ljudi koji se bave raznim poslovima i slušao sam ih kako su se snašli kada su se doselili u Kanadu i kako je njima tekao život i početak u novoj zemlji. Dopalo mi se iz njihove priče to što je Kanada zemlja sa jasnim zakonima, gde se znaju pravila, gde svako ima licencu da bi radio u određenoj sferi posla. Počeo sam da razmišljam, prva ideja je bila da otvorim zajedno sa nekim tamo lokalnim čovekom možda klub ili restoran sa našom muzikom i našom hranom, i da budem neka spona što se tiče tog entertainmenta, da pokušam da svoje kolege i neke dobre bendove dovedem tamo i da, kada je naša muzika u pitanju, malo oplemenim noćni život ljudima kojima to nedostaje.

Tako da sam krenuo da se raspitujem, aplicirao prvo za radnu vizu, pa onda za trajni boravak. Vrlo brzo sam shvatio da je tržište nekretnina tamo potpuno drugačije nego kod nas i generalno u Evropi i da ima ozbiljnu perspektivu. Uložiti u nekretninu, prodati je posle određenog vremena ili adaptacije, donosilo je zaradu koju ovde ljudi koji se bave nekretninama mogu samo da sanjaju. Njihov prosečan rast cena nekretnina na godišnjem nivou bio je tada oko 11 odsto, što je neverovatno."

1/5 Vidi galeriju Bojan Bijelić Foto: Kurir/Ljubomir Radanov

"Kupovao sam kuće"



Na pitanje o tome čime se tačno bavio u toj sferi i da li je kupovao stanove, pevač je razjasnio razliku u tamošnjem načinu života:

"Ne stanove, kuće. Tamo su generalno pretežno kuće. Stanovi su toliko skupi da ti se više isplati da kupiš kuću. Stanovi su uglavnom za ljude koji su vezani za kancelarijski posao, pa im je to jednostavnije, i to je uglavnom dok ne dobiješ porodicu, jer ti onda definitivno treba veći prostor."

Cene nekretnina

Pevač se osvrnuo i na tačnu godinu odlaska, visinu ulaganja i specifičnosti formiranja cena na kanadskom tržištu:

"Otišao sam 2014. godine. Kada pričam o tržištu nekretnina, sve to pričam za period pre korone, jer je korona potpuno izmestila sva tržišta nekretnina u svetu. Može to da košta od 150.000 kanadskih dolara pa naviše, sve zavisi od lokacije, stanja kuće i koliko je novca potrebno da se ona adaptira i ponovo stavi na tržište. To sve zavisi od slučaja do slučaja. Upravo je različitost tržišta nekretnina u Kanadi u tome da jedna nekretnina, recimo tamo gde ja živim, košta toliko i ja sam je prodao za cenu za koju sam je i stavio, a komšija do mene može da ima potpuno drugačiju cenu za istu takvu kuću. Neki segmenti potražnje za tu lokaciju diktiraju cenu drugačije nego kod nas, gde recimo kažeš da je na Banovom brdu cena kvadrata tolika. Tamo cene mogu mnogo više da variraju bez obzira na lokaciju."

kurir/nova