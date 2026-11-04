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Nesuglasice između nekadašnjeg učesnika IDJ Show-a Strahinje Kotlaje i produkcije ovog muzičkog takmičenja dospele su u javnost nakon što je sa Jutjuba nestala numera „Esa Nina“, koju je mladi pevač snimio u saradnji sa kolegom Rikardom. Povodom ovog poteza Kotlaja se oglasio na društvenim mrežama, i optužio IDJ da su mu uklonili pesmu, iako on, kako je rekao, od avgusta ne sarađuje sa njima i on ima autorska prava, ali nije dugo čekao na odgovor.

Naime, Strahinja, koji se prošle godine takmičio u popularnom šou-programu i bio deo Reljinog tima, obavestio je pratioce da njegova pesma više nije dostupna na platformi. Uz to je nagovestio da slučaj neće ostati bez nastavka i da će javnost uskoro saznati više detalja, te da je tim povodom angažovao advokata.

- Pesma "Esa Nina" je uklonjena od strane IDJVideos, neće se završiti na ovome. Uskoro ćete biti obavešteni o svemu. Hvala na podršci... - poručio je Kotlaja na svom Instagram profilu.

On je potom otkrio da radi u jednoj firmi i da sav zarađeni novac ulaže u muziku te neće dozvoliti da mu neko sklanja pesmu za koju će se botiri da bude vraćena na Jutjub.

Njegovo obraćanje privuklo je pažnju Seke Aleksić, članice žirija u ovom muzičkom takmičenju. Pevačica očigledno nije ostala ravnodušna na njegove reči, pa je odlučila da se uključi u raspravu i javno stane u odbranu produkcije.

1/5 Vidi galeriju Kotlaja i Seka Aleksić Foto: Instagram Printscreen

Aleksićeva je u svojoj objavi poručila da smatra da nije korektno kritikovati ljude koji su nekome prethodno pružili priliku i podržali njegov muzički razvoj. Naglasila je da IDJ iza svojih kandidata stoji i ulaže u njih, a zatim se osvrnula i na dešavanja tokom prethodne sezone.

- Mnogo je lako pljuvati po onima koji su ti pružili priliku, posebno kada stvari ne idu onako kako si zamislio. IDJ je ozbiljna i profesionalna ekipa ljudi koja iza svojih kandidata stoji svim srcem, ulaže u njih, daje im prostor, podršku i šansu o kojoj mnogi mogu samo da sanjaju. Svi članovi žirija su svedoci ove priče. O ponašanju i dešavanjima tokom prošle sezone ne bih - napisala je pevačica na svom Instagram storiju.

Međutim, posebnu pažnju izazvao je sadržaj koji je Seka podelila uz svoju poruku. Reč je o komentaru sa naloga označenog kao „Admin IDJ Show“, u kojem se Kotlaji direktno zamera način na koji se, prema tvrdnjama autora poruke, ponašao tokom saradnje sa produkcijom.

Kotlaja, deo spota koji je sklonjen sa Jutjuba Foto: Printscreen Instagram

U objavljenom komentaru navodi se da je Strahinja dobrovoljno pristao na uslove takmičenja, potpisao ugovor i dobio priliku da se predstavi široj publici. Autor poruke potom iznosi tvrdnje o njegovom ponašanju tokom pripreme naredne pesme sa Belminom, tvrdeći da je na sastanke počeo da dolazi u pratnji majke i advokata i da postavlja određene uslove.

- Stručnjak, za početak prestani da obmanjuješ ljude. Svojevoljno si potpisao ugovor, ušao u najgledaniji šou, stekao popularnost i dobio pesme. A onda si, tokom rada na sledećoj pesmi sa Belminom, počeo da dolaziš sa mamom i advokatom i postavljaš uslove kao da si velika zvezda, od čega si još daleko. Advokat te je očigledno ubedio da možeš jednostrano da raskineš ugovor, ali ćeš uskoro videti da to ne ide baš tako. Zato prestani da kukaš - stoji u poruci.