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Emir Habibović oglasio se nakon izjave Jelene Karleuše da joj je otkazan koncert u Nemačkoj zbog ekipe iz Nemačke, za koju je, kako je sama shvatila, reč o ljudima iz Tutina, Sjenice, Novog Pazara i Sandžaka. Pevačica je navela da je prethodno poručila da ne želi nijednu zastavu na Javnom servisu Srbije osim srpske, kao i da ne želi palestinsku zastavu, te da je, prema njenim tvrdnjama, upravo zbog toga došlo do otkazivanja nastupa.

Njena izjava ubrzo se našla na društvenim mrežama, a stigla je i do pevača Emira Habibovića, koji se tim povodom oglasio na svom Instagram storiju i žestoko kritikovao koleginicu.

"Problem je u tebi"

- Ja otkad znam za sebe, ova žena niti zna da priča niti zna da peva! Jelena, ne radi se o zastavi... Radi se o podršci ljudima koji su, ni krivi ni dužni, ostali bez svojih porodica i kuća, a ti i sama znaš da je tako. Svaki normalan čovek bi to podržao. Pa baš taj Tutin i Novi Pazar te je podržao u svemu, i taj Sandžak. Problem je u tebi jer nisi rasprodala ni 10 odsto - napisao je Habibović.

Foto: Nemanja Dedović

Pevač se tu nije zaustavio, već je u narednom storiju objavio i fotografiju Karleuše sa jednog koncerta u Makedoniji, na kojoj ona u ruci drži makedonsku zastavu.

- Ja koliko znam, državljanin ljubi svoju zastavu, a pošto je ovde novac u pitanju... Pa ima i onu dušu - napisao je Emir.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Emira smo takođe kontaktirali, ako bi poželeo da još nešto doda u ovoj izjavi, ali nam ni on nije odogovrio na poruku.

Jelenu smo kontaktirali povodom prozivki njenog kolege, ali ona do objavljivanja ovog teksta nije odgovorila na našu poruku.

"Ne shvatam o čemu je reč"

Podsetimo, Jelena je na snimanju nove emisije "Pinkove zvezde" komentarisala otkazan nastup u Nemačkoj, a ovo je njena izjava

- To je reč o nekoj ekipi iz Nemačke, koja je neki Tutin, Sjenica, Sandžak, a ja sam rekla da ne želim nikakve zastave na Javnom servisu Srbije, pa sam rekla da ne želim palestinsku zastavu, pa su se oni tamo zapitali kako ja to mogu da kažem pa su mi otkazali nastup. Ali jedan nastup manje - više nije bitan. Evo, nemam ni problem da mi se svi nastupi otkažu, ali u narednom periodu ću i te kako pevati. Ja sam najveća zvezda na Balkanu, ne znam koji problem ljudi imaju. Ne shvatam o čemu je tu reč, ali izgleda da su došla takva vremena.

1/8 Vidi galeriju Jelena Karleuša kao divlja mačka Foto: Ilija Ilić