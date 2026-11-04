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U utorak, 3. novembra, oko 4 sata ujutru zapaljen je automobil pevača Uroša Živkovića. Kako je Kurir otkrio, on se našao na udaru estradne mafije koja mu je pretila čak dve godine.

I on je, prema pisanju telegrafa, u policiji ispričao da je dobijao preteće poruke poslednjih dana i da mu je tražen novac.

Ovo, nažalost, nije jedinstven slučaj. Mnogi pevači našli su se na udaru estradne mafije.

Admir Arnautović Šmrk iz Sarajeva, nekadašnji dugogodišnji menadžer Bube Korelija i Jala Brata, krajem avgusta ove godine je uhapšen u okviru policijske akcije „Catering“, a prema informacijama koje su dospele u javnost, istražitelji raspolažu prepiskama sa SKY aplikacije koje ukazuju na navodno planiranje napada na pevačicu Senidu Hajdarpašić.

1/5 Vidi galeriju Senida Foto: Instagram, Nikola Đaković

Kako se sumnja, u komunikaciji su razrađivani detalji napada, a sadržaj poruka navodno otkriva koliko su namere bile ozbiljne. Zbog sumnji koje se odnose na ovaj slučaj, ali i zbog narkotika, Šmrk je priveden u ranim jutarnjim satima. Akcija nije bila usmerena samo na njega, pa su lisice stavljene i Anelu Sejfoviću, poznatom kao Pele.

Planirali napad tokom njenog boravka u Sarajevu

O navodnom planu za napad na pevačicu govorilo se i pre četiri godine, kada je Admir Arnautović bio uhapšen u septembru 2022. u okviru policijske akcije „Bumerang“. Tada je, po nalogu Tužilaštva BiH, postupao MUP Kantona Sarajevo, a u dokumentaciji koja je kasnije dospela do javnosti navedeni su uznemirujući detalji.

Prema tadašnjim navodima iz policijskog izveštaja, grupa povezana sa Šmrkom razmatrala je mogućnost da Senidu fizički napadne tokom njenog boravka u Sarajevu ili na nekoj drugoj lokaciji na kojoj bi takav napad mogao da bude izveden.

1/6 Vidi galeriju Admir Arnautović Šmrk Foto: Printscreen/Avaz.ba, Printscreen X, Avaz.ba, Printscreen

U dokumentu se navodilo da je plan bio da je „prebiju, rane ili pospu kiselinom po licu“, preneo je tada Avaz.ba.

Posebno uznemirava deo izveštaja u kojem se ističe da su, prema sumnjama istražitelja, učesnici bili svesni mogućih posledica takvog postupka. Kako je navedeno, znali su da bi na taj način mogli da joj nanesu teške telesne povrede i ozbiljno naruše zdravlje, odnosno ugroze njen mir.

Obavljeni pretresi

Poslednje hapšenje, koje se dogodilo u avgustu, sprovedeno je u okviru akcije „Catering“, koju su policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo započeli u ranim jutarnjim satima na području više opština.

U realizaciju operacije bila je uključena i Obaveštajno-bezbednosna agencija BiH, dok se sve aktivnosti odvijaju pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. U saradnji sa MUP-om Srednjobosanskog kantona obavljaju se i pretresi na području tog kantona.

Istraga bi trebalo da rasvetli sve okolnosti slučaja, kao i eventualnu povezanost uhapšenih sa krivičnim delima koja su predmet policijske akcije.

Podsetimo, Senida je u junu 2020. godine saznala za plan napada na nju, pa je pobegla iz Sarajeva za Ljubljanu.

Slovenačka zvezda odlučila je da prekine saradnju sa takozvanom estradnom mafijom i da samostalno nastavi karijeru, što se njima nije dopalo.

Dobijala nešto više od 30 posto honorara

Naš izvor blizak Senidi tada nam je otkrio da je ona duže vreme bila nezadovoljna, jer je od nastupa dobijala svega nešto više od 30 odsto, a ostatak je išao sarajevskim saradnicima, takozvanoj estradnoj mafiji.

Kada je odlučila da promeni tim saradnika, među kojima su bili i Buba Koreli i Džala Brat, koji su usko povezani s ovim kriminalnim miljeom, oni su odlučili da joj se osvete. Plan je bio da najpre "preplaše" pevačicu na neki od svojih prepoznatljivih načina - napadom na njeno vozilo ili mesto gde je boravila u tom trenutku, na šta su je upozorili poznanici.

Foto: Nikolche Grncharov - NRG Creativ/Nikolche Grncharov - NRG Creative Studio

Jedan njen prijatelj, čim je saznao šta se planira, kontaktirao je sa Senidom i rekao da joj je bolje da se skloni iz Sarajeva na neko vreme, što je ona i uradila i odmah krenula put Ljubljane. Preneo joj je da su njeni bivši saradnici rekli da će proći gore od Maje Berović, kojoj je pucano na kombi u kojem su bili njeni muzičari, a ona je sve to gledala iz drugog automobila, a bačena joj je i bomba na kuću kada je rekla da prekida saradnju.

Kasnije se pojavila nepotvrđena informacija da je Senida ipak platila 500.000 evra svoju slobodu, ali ona o toj temi nikada nije pričala javno.