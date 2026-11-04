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Emir Habibović se na svom Instagram profilu obratio Jeleni Karleuši, jer mu je zasmetalo što je ona u svojoj izjavi pomenula Tutin, Sjenicu, Sandžak i Novi Pazar, kada je komentarisala svoj otkazani nastup u Nemačkoj.

Pop zvezda je tom prilikom rekla da su joj gazde klubova u Nemačkoj, koji su rodom iz pomenutih gradova, otkazali nastup jer je izjavila da na Javnom servisu Srbije želi da vidi samo srpsku zastavu.

"Ko je on?"

Povodom uvreda koje joj je pevač javno uputio, kontaktirali smo Jelenu, koja u prvom momentu nije ni znala o kome se radi. Kada smo joj objasnili ko je, Jelena se u svom stilu osvrnula na Habibovića.

Foto: Kurir

- Ne znam ni ko je on. Čime se on bavi? - započela je Jelena, a nakon što smo joj rekli čime se bavi, ona je nastavila:

- Od koga brani Tutin i Sjenicu? Ako kažem za nekoga da je iz Tutina, to nije uvreda ili napad. Jesu li gazde iz Nemačke otkazali moj koncert zbog slabe prodaje ili zbog solidarnosti prema studentima? Sad mi ništa nije jasno - dodala je Jelena Karleuša, a kada smo joj poslali sliku pevača koji je napao, usledio je brutalan komentar:

"Ovo je psiho"

- Dobro, ovo je neki psiho - zaključila je Jelena za Kurir.

Podsetimo, u nastavku teksta, ovo je izjava Jelene Karleuše, koja je zasmetala pevaču.

1/9 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Ilija Ilić

- To je reč o nekoj ekipi iz Nemačke, koja je neki Tutin, Sjenica, Sandžak, a ja sam rekla da ne želim nikakve zastave na Javnom servisu Srbije, pa sam rekla da ne želim palestinsku zastavu, pa su se oni tamo zapitali kako ja to mogu da kažem pa su mi otkazali nastup. Ali jedan nastup manje - više nije bitan. Evo, nemam ni problem da mi se svi nastupi otkažu, ali u narednom periodu ću i te kako pevati. Ja sam najveća zvezda na Balkanu, ne znam koji problem ljudi imaju. Ne shvatam o čemu je tu reč, ali izgleda da su došla takva vremena.