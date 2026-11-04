"APSOLUTNO NEMAM ŽELJU DA UPOZNAM MUSTAFINU SUPRUGU" Emina Jahović o deci, porodici i razvodu: Tri puta treba da se meri...
- Emina Jahović govorila je o sinovima Jamanu i Javuzu, koje opisuje kao skromne dečake jakog karaktera, i kaže da ju je majčinstvo suštinski promenilo.
- Osvrnula se i na razvod od Mustafe Sandala, poručivši da pre razvoda treba dobro razmisliti i pokušati da se brak sačuva, posebno kada ima dece.
- Otkrila je i da nema želju da upozna Mustafinu novu suprugu.
Emina Jahović govorila je o privatnom životu, odrastanju sinova Jamana i Javuza, braku i razvodu sa turskim pevačem Mustafom Sandalom, kao i o kriterijumima koje mora da ispunjava njen budući partner.
"Znaju šta hoće"
Osvrćući se na odrastanje svojih sinova, pevačica je istakla da su izrasli u skromne dečake jakog karaktera:
"Jaman je stariji, pa samim tim i samostalniji sada, ali čini mi se da je bio takav i u Javuzovim godinama. Javuz se pomalo oslanja na znanje i iskustvo starijeg brata, on mu je uzor u svemu. Ali, ipak i jedan i drugi imaju jake karaktere i znaju šta hoće. Skromni su dečaci, što me raduje i čini sretnom".
Emina je dodala da ju je upravo uloga majke suštinski promenila kao osobu:
"Mislim da je to majčinstvo. Sve pre toga je život za sebe i zbog sebe. Onog trenutka kada žena postane majka, počinje da živi u skladu s potrebama svoje dece. Ali upravo u tome leže suština i lepota majčinstva".
Lekcije iz razvoda
Govoreći o iskustvu razvoda od Mustafe Sandala, sa kojim je bila u dugogodišnjem braku, pevačica je naglasila da borba za brak uvek treba da bude prioritet ukoliko postoji šansa za spas:
"Žena treba dobro da razmisli pre nego što se razvede, da tri puta meri, a jednom seče. Nekada je razvod zaista neophodan, a to je slučaj kada ste sigurni da se zbog te odluke više nikada nećete pokajati. Svakako, treba dobro razmisliti, jer je trava uvek zelenija u tuđem dvorištu. Ako nešto može da se spasi, treba ga spasavati. Na braku treba raditi, pogotovo ako u odnosu ima dece. Razvod je najlakši na papiru, a sve ostalo je mnogo kompleksnije".
Ništa od upoznavanja Mustafine supruge
Emina se dotakla i odnosa prema bivšem suprugu, otkrivši zbog čega nikada nije upoznala njegovu novu izabranicu:
"Apsolutno nemam želju. Da je imam, verovatno bi se to i desilo".
kurir/story