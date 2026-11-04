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Emina Jahović govorila je o privatnom životu, odrastanju sinova Jamana i Javuza, braku i razvodu sa turskim pevačem Mustafom Sandalom, kao i o kriterijumima koje mora da ispunjava njen budući partner.

"Znaju šta hoće"

Osvrćući se na odrastanje svojih sinova, pevačica je istakla da su izrasli u skromne dečake jakog karaktera:

"Jaman je stariji, pa samim tim i samostalniji sada, ali čini mi se da je bio takav i u Javuzovim godinama. Javuz se pomalo oslanja na znanje i iskustvo starijeg brata, on mu je uzor u svemu. Ali, ipak i jedan i drugi imaju jake karaktere i znaju šta hoće. Skromni su dečaci, što me raduje i čini sretnom".

Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Emina je dodala da ju je upravo uloga majke suštinski promenila kao osobu:

"Mislim da je to majčinstvo. Sve pre toga je život za sebe i zbog sebe. Onog trenutka kada žena postane majka, počinje da živi u skladu s potrebama svoje dece. Ali upravo u tome leže suština i lepota majčinstva".

Lekcije iz razvoda

Govoreći o iskustvu razvoda od Mustafe Sandala, sa kojim je bila u dugogodišnjem braku, pevačica je naglasila da borba za brak uvek treba da bude prioritet ukoliko postoji šansa za spas:

"Žena treba dobro da razmisli pre nego što se razvede, da tri puta meri, a jednom seče. Nekada je razvod zaista neophodan, a to je slučaj kada ste sigurni da se zbog te odluke više nikada nećete pokajati. Svakako, treba dobro razmisliti, jer je trava uvek zelenija u tuđem dvorištu. Ako nešto može da se spasi, treba ga spasavati. Na braku treba raditi, pogotovo ako u odnosu ima dece. Razvod je najlakši na papiru, a sve ostalo je mnogo kompleksnije".

1/5 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Printscreen, Kurir

Ništa od upoznavanja Mustafine supruge

Emina se dotakla i odnosa prema bivšem suprugu, otkrivši zbog čega nikada nije upoznala njegovu novu izabranicu:

"Apsolutno nemam želju. Da je imam, verovatno bi se to i desilo".

kurir/story