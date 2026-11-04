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Suzana Mančić oglasila se iz Velike Moštanice, gde ima svoju vikendicu i pokazala kako priprema zimnicu. Voditeljka je objavila sliku sa svežim kupusom koji je pripremala za kiseljenje.

– Vreme je ! Da se stavi kupus za zimu – poručila je Suzana Mančić.

Vikendica okružena zelenilom

Suzana Mančić ima prelepu vikendicu okruženu zelenilom.Suzana često ističe da je to njena očevina i da je kuću dobila od roditelja, nakon čega ju je sama preuredila i prilagodila svojim potrebama prema pisanju magazina.

Vikendica poseduje malu dnevnu sobu koju je ona uredila po svom ukusu, svuda se nalaze ćilimi, a voditeljka pali sveće kako bi po mraku videla, s obzirom na to da nema struju.

Suzana Mančić Foto: Printskrin/Instagram

Ona nam je otkrila da joj komšije pomažu da održava plac.

- Sve je procvetalo i toliko je lepo ovo poljsko cveće koje je niklo na sve strane. Imam divne komšije koji mi pomažu da održavam plac, tako da je uvek potkresana živa ograda, trava pokošena, ali sada je stvarno grehota iseći ovo cveće. Neka stoji još malo.

Kurir.rs

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