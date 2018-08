EKSKLUZIVNO! VELIKA ISPOVEST GOCE I RAŠE: Ma kakvi zelenaši, nikome nikada nije bio dužan ni dinar! Deo naše duše otišao je sa njim

Goca Tržan i njen suprug Radomir Novaković i dalje su u neverici zbog ubistva njihovog venčanog kuma Marija Trtića (28).



Oni ne mogu da se pomire s činjenicom da njihovog, kako kažu, brata više nema među živima, pa samim tim još nisu svesni ove tragične situacije koja je potresla celu Srbiju. Za njih postoji samo jedna nedoumica i pitanje koje postavljaju svakog časa: „Zašto?“

Kada su se prekjuče na lokalnom groblju u Đurđevu oprostili od kuma, sa velikim bolom i patnjom otvorili su dušu za Kurir, izjadali se i isplakali za njim.

- Zašto? Zašto on? Zašto Mario? Prvo, želim da se izvinim njegovoj porodici koja zbog mene trpi sve ovo. Da kum nije povezan s nama, posvetili bi mu mali pasus u novinama na stranama hronike. Razumem vaš novinarski posao, ali onda se tako i ophodite. Ovako se pišu nagađanja i seoske priče zbog kojih je možda i tako tragično nastradao - u besu je rekla Goca, a potom zaplakala.

- Šta da kažem, srce nam se rascepalo. Više ništa nije isto i nikada neće biti. Deo naše duše otišao je s njim i ne znam kako ćemo podneti predstojeće dane. Bio je izuzetan, predivan i neko ko je zaslužio najviše poštovanja od svih. To se dokazalo i na sahrani jer nije bio poznata ličnost, a ispratilo ga je preko 1.000 ljudi. Moj muž je izgubio mlađeg brata, jako boli - jadala se Tržanka.

foto: Andreja Damnjanović

Prijateljstvo do groba DUPLO KUMSTVO S MARIOM

Goca Tržan i Raša Novaković venčali su se 20. septembra 2015. godine u Beogradu, gde im je kumovao ubijeni Mario Trtić. - Moja kuma Jelena Filipović venčala me je i na prvoj svadbi. Ona je i dalje moj izbor, a moja greška ne znači da je i kuma greška. Ako se, ne daj bože, i treći put budem udavala, ona će mi ponovo kumovati, neka uvek bude mogućnosti za moja ludila, ali verujem da je ovaj put zauvek. Raša je za kuma odabrao svog dugogodišnjeg prijatelja Maria Trtića, kome ćemo uzvratiti kumstvo, kršimo sva pravila - rekla je pevačica posle svadbe.

Novaković je zaista, kako je to Goca najavila nakon svog venčanja, u decembru prošle godine uzvratio kumstvo Trtiću, koji se oženio svojom dugogodišnjom devojkom. - Kada sam jednoj drugarici koja se bavi astrologijom otkrila za koji smo se datum odlučili, rekla mi je da bolje ne bismo izabrali ni da smo se s njom posavetovali - rekla je pevačica.



Raša ne može da prihvati Trtićevu smrt i nikada neće moći! On se zakleo da će uspomene i sećanje na njega čuvati dok je živ.

- Bili smo nerazdvojni. Besan sam što je sve tako ispalo. On je bio sve, samo ne onakav kako je predstavljen u medijima. Nikome nikada ni dinar nije bio dužan, a kamoli da je uzimao od zelenaša. Pravedan, blag, srdačan, pošten, vredan, lepo vaspitan... Nikada opsovao nije, bio je najbolji muž na planeti. Bio je sve ono što većina nije i ne može ni da se zamisli da se takav uopšte može biti. Možda ovaj pokvareni svet i ne zaslužuje tako neiskvareno biće. Cela porodica je vredna i poštena i nećemo dozvoliti da se u medijima bilo ko igra time. Moj kum je bio moj oslonac, glas razuma i moj drugi brat - rekao je Raša, da bi se zatim Goca ubacila u priču.

- Moja ćerka Lena ga je obožavala, kao i on nju. Njegova supruga i on su vodili naše dete na odmor po nedelju dana, vežbali su da vide kako bi se snašli kao roditelji. Nije umeo da joj kaže „ne“. Očajni smo svi! Ako postoji neko kome ovo nije moglo da se dogodi, bio je to Mario, jer nije bio konfliktan i nije umeo da se posvađa. Ispratilo ga je preko 1.000 ljudi, nepoznatog skromnog čoveka koji nije voleo da se eksponira - rekla je pevačica.



Novaković ističe da je njegov kum bio dečko za primer i da bi bio srećan kada bi svi bili kao on.

- Krvnika koji nam ga je uzeo nema ko ni da sahrani. Pozdravljam velikog boga i pitam ga: „Zašto?“ Nama koji smo ostali bez njega jedino preostaje da barem jedan dan u životu budemo kao Mario i popravićemo svet. Još jednom njegovoj supruzi i porodici velika podrška i izvinjenje zbog naslovnih strana i gluposti koje prate medijsku pažnju - završava Raša s knedlom u grlu.



Podsetimo, Marija Trtića (28) iz Đurđeva izrešetao je prijatelj njegovog oca Mitar Vuković (66). Gocin i Rašin venčani kum pronađen je mrtav pred porodičnom kućom Vukovića, koji je, nakon što je ubio sina svog prijatelja, presudio i sebi. Policija motive ove nezapamćene tragedije traži u nerešenim računima i zajedničkim poslovanjima ubice i Mariovog oca Nikole Trtića.

(Kurir / MARIJA DEJANOVIĆ Foto: Instagram, Andreja Damnjanović)

Kurir

Autor: Insta