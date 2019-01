JK OSTALA TRUDNA SA VRANJEŠEM?! ODMAH PISALA FUDBALERU DA SUMNJA DA JE U DRUGOM STANJU: Ognjenova reakcija da će dobiti naslednika sa Karleušom je ŠOKIRALA i samu pevačicu

Ljubav između Jelene Karleuše i Ognjena Vranješa je, po svemu sudeći, bila toliko jaka da je pop zvezda želela bosanskom fudbaleru da rodi dete.

Prema informacijama koje posedujemo, ali i porukama koje su razmenjivali, a u koje smo imali uvid, Jelena je u jednom trenutku njihove veze posumnjala da je u drugom stanju. Mala od (velikog) skandala se, prema rečima našeg izvora, požalila sportisti da je bole grudi i da možda čeka njegovo dete.

foto: Printscreen/Prva

- Između Jelene i Ognjena se rodila jaka ljubav i strast, iako je sve počelo bezazleno i preko Instagrama. To je trajalo pune dve godine i najbliži ljudi iz pevačicinog okruženja znaju šta su sve njih dvoje proživeli. Bilo je tu i suza i smeha, briga, putovanja, a u naletu najveće ljubavi čak i želja da dobiju zajedničko dete. Jelena je nekoliko puta Ognjenu govorila da bi volela naslednika s njim, a jednom mu je čak napisala u poruci da je bole grudi i da sumnja da je trudna. S obzirom na to da je dva puta rađala, simptome koje je imala su je naveli da posumnja na to - priča naš izvor blizak Karleuši.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen Instagram

On kaže da fudbaler Anderlehta nije bežao od odgovornosti kada mu je saopštila tu radosnu vest.

- Ognjen voli decu i normalno da je želeo da mu Jelena rodi dete jer ju je mnogo voleo. Štaviše, on joj je i govorio da ako se ispostavi da je zaista trudna, zadrži dete i da će sve zajedno izgurati. Ma, on je nju u svemu podržavao. Sve je radio samo da ona bude zadovoljna. Najsrećniji je bio kada mu je rekla da joj napravi dete. On nije znao da li se šali ili ne, ali mu je bilo drago - kaže naš sagovornik.

Međutim, Jelena je, prema rečima našeg izvora, Vranješu davala lažnu nadu da će se razvesti od supruga Duška Tošića, s kojim ima dve ćerke.

- Govorila mu je da ne može više da živi lažnim životom, da je muči to što je javna ličnost i što su sve oči uperene u nju, ali da će pronaći rešenje da se razvede. Naravno, to se nikada nije dogodilo. Planirali su zajednički život i krili bi se, ako treba i narednih godina, ali je Duško pronašao njihove prepiske i tako se njihova ljubav i završila. Zapravo, oni nisu ni raskinuli, nego je ona shvatila da je pogrešila i zato sad na sve načine pokušava da sačuva brak - završava naš izvor.



ZNALA DA JOJ MUŽ IMA DRUGE

Boli me dupe što me Duško vara Jelena je govorila Ognjenu da zna da je suprug Duško Tošić vara s drugim ženama, ali da je to ne zanima. - Nju je interesovao samo Vranješ. Poslednje dve godine je imala oči samo za njega. Duško je uopšte nije zanimao, bilo ju je briga šta radi i da li se viđa s drugim ženama. U javnosti ga je branila kako bi ostavila utisak da je uvek uz svog muža, ali je privatno nije zanimalo to da li ima neku sa strane. Ognjen se nije mešao u njihov odnos. Doduše, bilo mu je neprijatno kada je odlazio kod njih kući, ali pošto mu je mnogo stalo do Jelene, verovao joj je sve što mu kaže, pa i to da je, kako mu je govorila, boli dupe što je muž vara - kaže naš izvor.

Duško se oglasio

NE RAZVODIMO SE Duško Tošić juče se oglasio na Instastoriju. On je postavio fotografiju sa svadbe Piksijeve ćerke, na kojoj je sa suprugom Jelenom. Uz sliku stavio je smajlija koji namiguje i time poručio da je sa njihovim brakom sve u redu, da je ženi oprostio porno-aferu sa njegovim bosanskim kolegom i da se ne razvode. foto: Instagram screenshot



Punila džepove

OGNJEN JOJ KUPIO TAŠNU OD 17.000 €,A ONA DUŠKU UZELA PARE Ognjen Vranješ bio je široke ruke i često je Jelenu Karleušu iznenađivao skupocenim poklonima. Međutim, pošto pevačica voli da se hvali po društvenim mrežama, ona je uspela da prevari čak i supruga Duška Tošića. Naime, bosanski fudbaler joj je poklonio „ermes“ tašnu od jagnjeće kože od čak 17.000 evra, ali je ona od Duška uzela pare navodno da je kupi. - Dušku je rekla da je kupila tašnu od njegovih para i čak mu zahvalila na Instagramu - kaže naš izvor. foto: Printscreen/Instagram

Ljubomora

HAOS ZBOG CECE Jelena nikako nije mogla da podnese kada njen ljubavnik Ognjen Vranješ u kolima slušao pesme Cece Ražnatović. - To ju je dovodilo do ludila. Bila je ljubomorna na svaku koleginicu sa estrade, a najviše na Cecu, koja čak i ne poznaje Vranješa. Smetalo joj je i kad ga pozove, a u pozadini se čuju Cecine pesme.



Došla mu glave

VRANJEŠ OSTAJE BEZ 4,5 MILIONA EVRA Ognjenu Vranješu skandal s Karleušom može da ugrozi ugovor koji ima sa fudbalskim klubom Anderleht. Kako prenose belgijski mediji, on bi mogao da ostane bez 4,5 miliona evra. Čelnici Anderlehta prelazili su preko svega, ali porno-afera sa Karleušom je, po svemu sudeći, kap koja bi mogla da prelije čašu. Generalni direktor kluba Mihel Vershueren otkrio je za tamošnje medije da još analiziraju sve informacije u vezi sa seks-skandalom u koji je Vranješ umešan i da će se oglasiti i doneti odluku kada budu imali celu sliku i sve informacije.

