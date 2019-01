KARLEUŠA MU DOŠLA GLAVE! Belgijanci bez milosti: Vranješ leti iz Anderlehta zbog SEKS AFERE sa JK! (FOTO)

Fudbaler iz Bosne i Hercegovine moraće da potraži novi klub u ovom prelaznom roku, zbog seks afere sa srpskom pevačicom Jelenom Karleušom.

Vranješ je bio akter brojnih skandala od kako je na leto prešao u belgijski klub za 3,2 miliona evra. Čelnici Anderlehta prelazili su preko sveta, ali porno afera sa Karleušom bila je kap koja je prelila čašu.

Prema saznanjima pojedinih belgijskih medija, čelnici Anderlehta će zakazati sastanak sa Vranješom i saopštiti mu da je ova afera narušila i njegov i ugled kluba i da će morati da potraži novi klub do 31. januara dokle traje zimski prelazni rok. Nadaju se da će uspeti da ga prodaju kako bi vratili bar deo novaca koji su uložili u ovog "skandal mastora".

Vranješ trenutno ne trenira sa ekipom, nije otišao sa timom na pripreme, navodno je na bolovanju.

Generalni direktor Anderlehta Mihael Veršueren otkrio je da u klubu još analiziraju sve informacije u vezi sa seks-skandalom u koji je Vranješ umešan i da će se oglasiti i doneti odluku kada budu imali celu sliku i sve informacije.

Podsetimo, skandal o razvodu Jelene Karleuše i Duška Tošića prvi put je krenuo na Božić, a sve je počelo zbog poruka koje je razmenjivala sa bosanskim fudbalerom, koje je Duško navodno pronašao u telefonu. Pevačica je poruke, kako se pisalo, razmenjivala sa bosanskim fudbalerom pa joj je suprug zbog toga zaplenio mobilni telefon.

Ubrzo pošto je par demantovao navode o razvodu, internetom su krenule da kolaju sporne fotografije Jelene Karleuše, koja putem Fejstajma vodi vrele razgovore Ognjenom.

JK je istakla da je u pitanju fotošop i da iza šokantnog materijala ne stoji samo jedna osoba, pa dodala da će svi pravno odgovarati. Vranješ je, pak, istakao: "nit sam fan, nit paćenik nit psihopata kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve sto kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo".

