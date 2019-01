JELENA KARLEUŠA JE SAMO LOŠA KOPIJA VANDE IKARDI: Seks skandal koji trese Srbiju je već viđen u svetu fudbala! JK kopira seksi starletu, a evo kako je taj ljubavni trougao okončan! Da li isto očekujemo i u srpskoj romansi? (FOTO, 18+)

Ova ''bajka'' u Srbiji je pravi hit, ali u svetu je ova priča već davno isrpičana. Reč je o skandalu takođe dva fudbalera Maksi Lopeza i Maura Ikardija, dok je dama koja ih je zavadila Vanda Nari, poznata starleta.

Naime, Vanda je bila u braku sa Maksijem Lopezom, dok se nije pojavio Mauro Ikardi.

Za razliku od srpske ljubavne priče i trougla koji poriču Duško i Karleuša, u ovom svetskom iz 2013. godine sve se završilo novim brakom Ikardija i poznate starlete, da li će i kod nas tako da se okonča, još nije poznato.

Ikardi i Vanda sada žive u skladnom braku, dok je isti Maksiju Lopezu potpuno uništen, baš kao i ceo njegov život, kako je voleo često da kaže.

Međutim, teško da će ijedan od fudbalera, a tu pre svega mislimo na Duška i Maksija, uspeti da zaborave skandal u koji su bile upletene njihove supruge i kolege sa terena. Jedno je sigurno - Srbija je dobila svoj fudbalski ljubavni roman i trenutno mnogi, kao posmatrači, uživaju u njemu. Kao što je i celi svet pre nekoliko godina pomno pratio šta Vanda, Maksi i Mauro rade.

Podsetimo, skandal o razvodu Jelene Karleuše i Duška Tošića prvi put je krenuo na Božić, a sve je počelo zbog poruka koje je razmenjivala sa bosanskim fudbalerom, koje je Duško navodno pronašao u telefonu. Pevačica je poruke, kako se pisalo, razmenjivala sa bosanskim fudbalerom pa joj je suprug zbog toga zaplenio mobilni telefon.

Ubrzo pošto je par demantovao navode o razvodu, internetom su krenule da kolaju sporne fotografije Jelene Karleuše, koja putem Fejstajma vodi vrele razgovore Ognjenom.

JK je istakla da je u pitanju fotošop i da iza šokantnog materijala ne stoji samo jedna osoba, pa dodala da će svi pravno odgovarati. Vranješ je, pak, istakao: "nit sam fan, nit paćenik nit psihopata kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve sto kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo".

