DUŠKO JE ZA VILU DAO 2,5 MILIONA €, A NA RAČUNU IMA 350.000 €: Evo šta će Karleuša dobiti od Tošića ako se razvedu! Na ćerke je fudbaler VEĆ MISLIO...

Duško Tošić navodno je odlučio da se razvede od Jelene Karleuše, a za kuću od dva i po miliona evra, koju je kupio, kao i za oko 350.000 evra, koliko u ovom trenutku ima na računu, sportista se neće boriti i namerava da ih ostavi Jeleni i deci.

Kako izvor blizak Tošiću tvrdi, fudbaler će navodno dati sve od sebe da razvod prođe što bezbolnije kako za njega, tako i za decu, zbog čega i ne razmišlja da se bori za porodičnu nekretninu koju je nedavno kupio Karleuši.

- Cela ta porno-afera uticala je na Duška više nego sve drugo. U njihovom braku bilo je svega i svačega, ali prevara sa Vranješom je postala javna stvar. Budući da je sve što je isplivalo veoma veliki udarac za njega, on ne želi sve dodatno da otežava i apsolutno ne razmišlja o tome da se bori za porodičnu kuću. To mu ne pada na pamet i ni sekund o tome nije razmišljao, budući da ju je Jeleni i kupio - priča izvor i dodaje da se na računu sportiste nalazi manje para nego ikada i da će i taj novac rado prepustiti još zakonitoj ženi.

foto: Printscreen Instagram, Printscreen YouTube

- Kuća je koštala dva i po miliona, te on planira da je ostavi ćerkama i Jeleni jer želi da budu na sigurnom. Osim ogromne kuće, Duško na bankovnom računu trenutno ima nešto više od 350.000 evra, što je dosta manje od četiri i po miliona, koje je zaradio u Turskoj. Budući da će kroz nekoliko meseci na njegov račun leći veći deo miliona iz Kine, Duško planira da ovo što sada ima na računu ostavi Jeleni - kaže izvor i ističe da će se Duško pobrinuti da ćerke Atina i Nika budu doživotno osigurane.

foto: Printscreen Instagram



- Razvod koji Duško uveliko planira nikako neće uticati na njihovu decu. Svi mi znamo koliko je on vezan za ćerke i sigurno će ih obezbediti na najbolji mogući način. Mnogo pre razvoda, kao i većina fudbalera, otvorio je račune ćerkama i redovno uplaćivao veće sume. One će te račune moći da koriste posle dvadesete godine. On je posvećen tome da svoju decu zaštiti i da im obezbedi dobar život. Kakav god život da Duško započne bez Jelene, Atina i Nika će mu uvek biti na prvom mestu - navodi izvor i dodaje da se Duško nije lako odlučio na sve ovo i da mu je razvod bio na poslednjem mestu.

- Sve bi Duško progutao nekako, ali ne može da pređe preko straha da će neko vređati njegovu decu zbog porno-afere njegove supruge. Ne može da se pomiri s tim da njegova deca budu obeležena u školi i da im je Jelenina seks-šema sa Vranješom prekinula normalno detinjstvo. Zbog toga će se još više truditi da im olakša što više može i da bar s njegove strane bude sve kako treba. Ne znam da mu je ikad bilo teže nego sad - zaključuje izvor.

Objavio zajedničku sliku I dok je Jelena Karleuša potpuno nestala sa društvenih mreža, Duško Tošić oglasio samo jednom fotografijom na kojoj su on i njegova supruga sa smajlijem koji namiguje, demantujući na takav način priče da se par razvodi. foto: Instagram screenshot

Kurir.rs/Alo/Olivera Konatar/Foto Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir