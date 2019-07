ŠOK INTERVJU SAŠE POPOVIĆA! Otkrio sve šta se sve dešava iza kulisa Zvezda Granda, zašto je Zorica Brunclik GRDNO pogrešila, a ono što radi Karleuša je STRAŠNO i to sve zbog Viki!

Saša Popović, direktor Grand produkcije, otkrio je kako će sledeća sezona takmičenja Zvezda Granda izgledati, gde planira da provede letnji odmor, o žiriju, Jeleni Karleuši, Mariji...

Iza vas je još jedna uspešna sezona šoua „Zvezde Granda“, da li ste već počeli da pripremate narednu?

- Verujem da ćemo i tokom sezone koja nas čeka nadmašiti sezonu koja je iza nas. Pun pogodak je bio žiri kom smo ove sezone dali ulogu mentora, a rejtinzi su pokazali da su gledaoci to izuzetno dobro prihvatili.

Ipak, nedostajale su svađe i rasprave između članova žirija, što je godinama bilo zanimljivo gledaocima...

Konstruktivne rasprave mentora dobile su prednost nad raspravama i svađama žirija tokom svih prethodnih sezona. Publika je bila više zainteresovana da vidi kako će članovi žirija spremiti svoje kandidate, koji su, s druge strane, napredovali posle rada sa mentorima. Upravo je taj momenat najviše „kupio“ novu publiku.

Istakli ste da će se koncept takmičenja znatno promeniti?

- Koncept se menja, samo žiri ostaje isti. Žiri ostaje u kapsuli i nema mogućnost da vidi kandidate. Ovoga puta članovi žirija neće imati ni mogućnost da uzmu takmičare kojima su tokom prethodne sezone bili mentori.

U svakoj emisiji ćemo imati neku veliku zvezdu koja će biti tu samo tokom te emisije. Sedeće pored mene i imaće mogućnost da uzme određenog kandidata sa kojim će raditi.

foto: Damir Dervišagić

Marija Šerifović je rekla da će dobro da razmisli pre nego što ponovo bude član žirija u „Zvezdama Granda“. Šta mislite o tome?

- Marija će ostati deo ekipe. Dogovorili smo se i nema razloga za brigu, kao što nema razloga da iko od članova žirija napusti takmičenje jer ekipa ostaje ista.

Da li se neki pevači kaju što su napustili žiriranje u „Zvezdama Granda“?

- Svima je poznato da bivši članovi žirija više nisu tako prisutni na javnoj sceni niti su popularni kao kada su bili u „Zvezdama Granda“. To dobro znaju aktuelni članovi žirija i svako od njih čvrsto drži svoju stolicu.

Mislite li na Zoricu Brunclik?

- Ne samo na nju. I pokojni Šaban Šaulić napustio je „Zvezde Granda“ i prešao u drugo takmičenje. Brzo je shvatio da to nije to. Isto tako i Zorica Brunclik. Mislim da su pogrešili, ali to su bile njihove odluke koje poštujem.

foto: Dragana Udovičić

Koliko se često desi da, kada se ugase kamere, iskritikujete žiri za ponašanje koje vam se tokom emisije nije dopalo?

- Verovali ili ne, to se skoro nikada nije desilo. Nema razloga da im govorim šta da rade ili šta da ne rade. Nisu mali i ne treba im vaspitač. Ja i volim kada oni polude.

Ko vas od članova žirija najviše nervira?

- Svi imaju svoje bubice. Jelena najviše priča i moram da je opomenem da emisija ne traje do zore nego do malo posle ponoći. Njen izgovor je da ona podiže rejting i onda između nas dođe do rasprave i duela. Viki često ne može da se snađe sa tasterima, pa pritisne pogrešno dugme i onda se mi ostali iznerviramo.

foto: Vlada Lukić

A Marija...?

- Marija ume da bude jako nezgodna i da zbog nezadovoljstva što neko nije ili jeste glasao napusti emisiju. Baci bubicu, pobesni, pa se vrati posle pet minuta. Sve to na kraju dođe na svoje i kada se sve sabere, dobar su tim.

foto: Sonja Spasić



Hoćete li odmor i leto provesti na jahti koju ste, kako se pisalo, kupili za milion evra? Šta je tu istina?

- Moja jahta nije koštala milion evra, niti papreno plaćam skipera, kako su mnogi mediji pisali. Brod sam platio 250.000 evra i to može da se proveri u banci. Sam upravljam brodom jer sam dobio dozvolu za vožnju. Nema reči ni o milionima ni o bahaćenju.

foto: Pritnscreen/Prva

Ne može se reći da nemate skupoceni vozni park...

- Već 13 godina vozim jedan te isti džip, a sem tog automobila, imam i „smart“, što nije nikakav luksuz. Ja sam malo dete kada se uporedim sa ljudima koji voze zaista skupocene automobile.

foto: Nemanja Nikolić

Šta mislite o novim muzičkim pravcima koji haraju estradom?

- Svako ima pravo da radi kako želi i da snima šta želi. Koliko god da su se trendovi promenili, pesme koje se danas snimaju traju jedva mesec dana. Kvalitetne pesme, dobra narodna i pop muzika ostaju. To nikakva modernizacija ne može da promeni.

Često se šale na vaš račun govoreći da se nećete smiriti dok sva živa bića u regionu ne postanu „Grandovi“ pevači. Planirate li penziju?

- Neću se smiriti dok god imam mogućnost da brinem o mladim pevačima i da im pomognem da ostvare svoje snove. Lepo je biti deo tima koji mladim ljudima iz korena promeni život.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Vip/Foto Kurir

Kurir