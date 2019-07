AKO NASTAVI DA PIJE, OD NJEGA NEMA NIŠTA! Ljuba Aličić bez dlake na jeziku o estradi, Zvezdama Granda, Saši Popoviću, a ono što je rekao o Darku Laziću je STRAŠNO!

Ljuba Aličić otvorio je dušu i iskreno poručio da Darko Lazić mora da prestane da pije jer će mu to doći glave. Slavni folker je spomenuo i Sašu Popovića, a prisetio se kralja narodne muzike Šabana Šaulića.

Ljuba je prvo podelio sreću zbog toga što ga i dalje prate i znaju daleko mlađi ljudi.

"Ja nisam klasičan narodnjak. Kod mene na nastupe dolazi i mlađa publika od 15-20 godina. Sve generacije vole te moje pesme. Naravno, ja znam šta treba forsirati, šta moji fanovi vole. Uspevam, hvala Bogu, u tome, zato sam i opstao kao jedan normalan Ljuba Aličić koji se ne šlihta nikom... U ono vreme, ja da sam imao reklamu u Zvezdama Granda i šta ti ja znam, ja bih bio... Kakvi, Majkl Džekson, on bi bio mali!

Ja ću kratko reći. U narodnoj ili folk muzici sad ću samo da kažem - umro je čovek koji je bio najbolji, a to je Šaban Šaulić. Ostao je Šerif Konjević, zatim pokojni Toma Zdravković čije su pesme za dušu, imao je prelepu boju glasa... Onda, Zorica Brunclik, Ana Bekuta, Marinko Rokvić - to su za mene pevači. Sad ovo... Ja ne znam ko je poš'o, ko je došao. I kaže "ja gostujem u ovome, u onome, u ovoj diskoteci..." U stvari, oni gostuju, a ne dovedu ni 100-200 ljudi. Gazdi se, naravno, isplati. Ne plaća ga, ide na ulaznice. E, to je prava istina.

Ljuba kaže da se mnogo družio sa Šabanom, pošto su obojica iz Šapca, a da su posle Šaulića svi sve samo ne zvezde.

- Mi nismo ostavljali nikakav bakšiš, ni ja njemu ni on meni, ali smo se mnogo družili kad je bila pokojna Vida Pavlović, koja je za mene pevačina. Ona nije bila lepa, ona nije bila zgodna, a ove se skidaju da bi bile zgodne i lepe, a nije im bitno kako pevaju! A ja i Šaban smo plakali, a ovo je živa istina. Ja i Šaban Šaulić smo plakali kada Vida Pavlović peva njene pesme. To je nešto što ja i danas dan i nikad neću zaboraviti. Kao, naravno, i kralja Šabana. Znači, ovi su svi, kako da vam kažem, neću da ih vređam. Ali, moraju da znaju gde im je mesto. Međutim, ja tako bacim pogled, oni kao "šta, ko je ovaj?!". Ma, mrš je*em ti rep, ko si ti?! Ja te ne znam ni ko si, ni šta si, ni gde si došao, ni šta pevaš... Sad, kao, zvezda. Koja zvezda?! - oštar je Ljuba kada je reč o mladim pevačima.

Da li bi ste se vi pridružili novom trendu, autotjunu?

- Ja sam u trendu (smeh). Tu glupu pesmu? To su za mene glupe pesme. Jeftine i ne mogu da opstanu. Ne bih nikad! Veruj mi, ne bih nikad snimao. To je bila samo jedna Zorica Brunclik sa kojom sam ja snimio duet i to je pesmetina koja se zove "Miraz". Snimio bih ja i sa mlađima. Ima, tu, recimo, Prijovićka, koja će da pomrsi konce i koja je pomrsila konce svima. Onda Andreana Čekić, meni je drago što joj je uspela ova pesma. Znate li koliko je ona dobra osoba?

Da li ste vi pevali pesmu Andreane Čekić u svom stilu?

- Ne, nisam (smeh). Ja se šalim, a Andreana zna koliko ja nju volim. A ona je uz moje pesme bila dete kada je slušala. Sad kad bih vam rekao da ona moju pesmu "Otac je stari prodao kuću" najviše voli... Čim je ja zapevam ona počne da plače.

Kakvo mišljenje imate o karijeri Darka Lazića? Mislite li da može da napravi karijeru poput najvećih imena sa naše scene?

- Ako bude bio pametan - može. Sad, ja mu nisam tata, ja sam samo jednom rekao, bio sam skoro sa njim kod njega kući. Obožavam njegove roditelje. Znači, da se kane tog pića i da ne govorim sad. Jer, ako to nastavi, od njega neće biti ništa, a ja vrlo žarko želim da on napravi veliki posao! On je zaslužio, on je odličan pevač. Znači, koga mogu da izdvojim to je on, Darko Lazić, Aleksandra Prijović, Tanja Savić, Andreana Čekić, i mala Aleksandra Mladenović. Meni je žao ove male Aleksandre Bursać, ona mi je tako medena, tako dobro peva. E, pa to je meni žao, kad niko nema da dođe i kaže "čekajte ljudi, ova peva, rastura...". Razvaljuje kako peva, ali nema hit. Meni je mnogo žao te osobe, ja je mnogo volim ona odlično peva. Pa nek se ugledaju te mlađe kolege kako ona peva. A ne "ja gostujem tamo, ja gostujem vamo...". Ma gde ti gostuješ? Gde? U šupi?

Da li ste ispratili tek završenu sezonu Zvezda Granda? Kako vam se čini Džejla Ramović, pobednica?

- Odlično. Devojka lepo izgleda. Nije bitno kako izgleda, za mene nikad nije bio bitan izgled, ako imaš glas i sluh ti si prošao. I normalno, moraš da imaš malo sreće, svuda je faktor sreće. Ja bih voleo da ta devojka, da joj neko da odličnu pesmu da prođe. Mnogo dobro peva. Svi dobro znamo koliko je prošlo tih zvezda Granda. Koliko je prošlo tih zvezda Granda? A ko je ostao? Tri pevača. Slušam ja i pratim te "Zvezde Granda", kažu "Jao, odličan pevač!", a on nema pojma. Pazi, on nema pojma! Nego šta im kaže gazda, tako pričajte. E, neću da pričam tako. Ja sam taj Ljuba Aličić koji ti kaže u lice. Što si došao ovde? Pa ovo nije pijaca, ovo je studio, ovde treba da pevaš.

