PUN MI KU*AC VIŠE! ZBOG ANE ĆERKU NISAM VIDEO 2 MESECA! Darko Lazić bez dlake osuo paljbu po Sevićki, a onda otkrio da mu je ŽIVOT ugrožen zbog NOGE!

Darko Lazić kaže da mu bivša žena Ana Sević brani da vida ćerku Lorenu. Folk pevač tvrdi da je Sevićeva njihovu naslednicu namerno odvela na dva meseca u Budvu, samo da on ne bi mogao da provodi vreme sa njom.



Lazić se mnogo iznervirao kada je nedavno pročitao da njegova bivša draga po novinama izjavljuje kako je on sam kriv za loš odnos sa naslednicom.

"Ma šta priča ona? Pa nisam ja odveo ćerku na dva meseca na more, nego ona", rekao je Darko.



Kako komentarišeš to što je Ana rekla da Lorena ne sme da trpi što ima neodgovornog oca?

Jeste, bitno da je očuh odgovoran!



Je l' proveravaš kako se Anin dečko Danijel Nedeljković ponaša prema Loreni?

- Bilo bi mu najbolje da bude dobar. Za sada jeste, mislim da je sve super. Dokle god je on dobar prema mom detetu, biću i ja prema njemu.

foto: Marija Dejanović



Da li si se uželeo ćerke?

Kako nisam, pa nisam je video dva meseca. Ne bih mnogo pričao o tome, jer na kraju ja ispadnem babaroga koja sve zasere. Ali mislim da ljudi odlično vide u kome je zapravo problem.



Ali ti si dao saglasnost Ani da Lorenu odvede u Crnu Goru...

Jesam, ali ona nije ispoštovala dogovor. Trebalo je kraće da ostane na moru, a ne čitava dva meseca. Neću da pravim scene od toga. Verujem da će na kraju sve doći na svoje. Sada mi je sve sveže i razvod i besan sam na sve. Za jedno dve-tri godine ćemo Ana, njen dečko, moja Marina i ja zajedno sedeti i piti kafu. Normalno je da u početku bude tenzije, tvrdoglavosti i sujete.

Hoćete li ti i Marina otputovati negde sa sinom Aleksejem, kao što je Ana sa Danijelomi Lorenom?

Ne, beba ima tek mesec dana. Dosta putujem zbog posla, a porodično ćemo negde otići tek posle Nove godine.

foto: Printscreen/Instagram



Osim posla, okupiran si i kućom koju gradiš u rodnom Brestaču. Kako teku radovi?

- Dosta toga smo završili, mada, ka da gradiš, tome nikad kraja. Nadam se da će biti sve gotovo do sledeće godine. Ove nema šanse.

Zašto?

Nemam vremena. Puno radin imam posla preko glave. Ali priz najem da sam jedva dočekao da ponovo počnem da pevam.



S obzirom na to da se i dalje oporavljaš od saobraćajke, kako izdržavaš?

- Imam barsku stolicu, sedimi pevam. Nastupi idu nikad bolje i srećan sam zbog toga. Gde god da se pojavim, obaram rekorde

foto: Printscreen Kurir TV



Da li je tačno da ti je skočila cena nakon udesa?

Jeste, ali neću da kažem koliko. Samo ću reći da sam zadovoljan.



Priča se da ne nastupaš u Crnoj Gori, jer nema interesovanja. Da li je to tačno?

Naravno da nije. Stvar je u tome da tamo nema više velikih klubova gde bih mogao da pevam. Na moje nastupe dolazi i po 2.000 ljudi, a više nema diskoteka koje primaju toliki broj. Da radi 'Trokadero', sto odsto bih tamo nastupio. A ovako mi se ne isplati.

Da li te smaraju pijani gosti?

Uvek imam obezbeđenje oko sebe. Slikam se sa svima, trudim sve da ispoštujem, ali onoliko koliko mogu da izdržim. Ne idem više preko svojih mogućnosti, kao ranije. Ozbiljno sam se posvetio karijeri, gradim svoju priču i ljudi koji rade za mene veoma su profesionalni. Sve je organizovano kako treba i za sada nisam imao nijedan problem na nastupima. Sve je podredeno mojim potrebama i nemam nikakvih zamerki.



Ima li na nastupima navalentnih žena?

Ne znam da li ima devojaka koje se interesuju za mene, jer moj nastup izgleda tako što iz bekstejdža izadem na binu, sa bine idem pravo kući i to je to. Ja žene ne gledam, a i ne treba da ih vidim. Šta će mi ribe, kada ima anđela pored sebe.



Čuli smo da neke devojke hoće da budu sa tobom po svaku cenu...

- Davno je prošlo vreme kada se to dešavalo i kada sam bio sa ovom ili onom.

foto: Printscreen Kurir TV

Lekari se hvataju za glavu kada na kontrolu dođeš bez štaka, pomoću kojih moraš da hodaš. Kažu da si svojeglav, nepopravljivi da teras po svom.

Teram po svom, jer mi je pun ku*ac više da hodam sa štakama. To nisam ja. Hteo sam da bacim štake. Ide mi super i biće mi sve bolje. Svakog dana mi ide bolje nego prethodnog. I to kažu i doktori. Čovek koji je mene operisao mi je rekao: ,Svaka ti čast." On najbolje zna, da moram da hodam sa štakama, on bi mi rekao i ja bih ga poslušao. Sve ostalo me ne zanima.

Imaš li sada neke bolove?

- Imam u kuku, ali to je zbog kilaže. Zadnji put kada sam se merio imao sam 120 kilograma, ali to je bilo davno. Sada ne znam, ne smem da stanem na vagu, jer se samo nerviram. Bio sam puniji i pre nesreće, samo mi tada to nije bio problem jer sam imao svoj kuk, a ovom veštačkom kilaža definitivno smeta. Pući će mi kuk ako nastavim da se gojim.



Pa što ne smršaš, ako ce ti to olakšati funkcionisanje na dnevnom nivou?

Brate, mnogo volim da jedem, jednostavno ne mogu da smršam, a moram zbog kuka. Zato planiram da smanjim želudac! Raspitao sam se o toj operaciji i uskoro ću morati da odem pod nož.

foto: Kurir/Marija Dejanović

Kurir.rs/HIT/Foto Kurir

