LJUBA ALIČIĆ MISLIO DA GA SAMO DARKO MOŽE NASLEDITI: Samo budala može da poveruje da im treba DROGA da bi izdržali nastupe! Lazića su POVUKLI POROCI!

Pevač Ljuba Aličić smatrao je da će njegov naslednik biti Darko Lazić, ali su ga poroci odvukli na drugu stranu.

foto: Printscreen YT

"Ne postoji pevač koji može da peva kao ja. Spadam među specifične pevače čiju boju i visinu glasa niko ne može da skine. Teško da će iko moći to da ima. Verovao sam da će Darko Lazić nešto uraditi i da će naslediti moj muzički pravac, ali nažalost nije došlo do toga. Moje pesme su mu donele pobedu u ,,Zvezdama Granda", srce mi je bilo puno dok sam ga slušao i bio sam ponosan na njega. Ipak, pokvarilo ga je društvo, unazadili su ga poroci, poleteo je kada ga je uhvatila slava i to ga je mnogo koštalo. Iskreno, žalim što je tako jer tog momka mnogo volim!, rekao je Aličić.

"Samo budale mogu da poveruju da im treba droga da bi izdržali nastupe", dodao je Aličić.

foto: Printscreen Kurir Tv

Kurir.rs/Vip/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir