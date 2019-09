BOLJE MI DAJTE BOMBU DA VAS GAĐAM, NEGO PAPIR I OLOVKU! Aca Lukas ZAGRMEO na Brenu: Najveća zvezda svih vremena i NAJGORI ČOVEK! A onda zapretio svima na ESTRADI!

Aca Lukas žestoko se posvađao sa Lepom Brenom i Jelenom Karleušom i odlučio je da stavi tačku na medijske priče, a onda rekao da će uvek da se svađa sa onim ko ga napada.

"Ne bih ja tu temu potezao, mi smo bili jako dobri, pa se tiče mlađe koleginici. podžapamo se na snimanju, pa se pomirimo. Ona stalno pokušava na mene i oko mene, iako je rekla da me je počistila, ona ne može. Ona mene ne može dirati, ja nikada prvi ne napadam, ali se branim kada me neko napadne", objasnio je prvo Lukas sukob sa Karleušom.

"O gospođi Jeleni, ona je takva kakva je. To je bio neki neki rođendan, na koja ona nije pozvana. Napala je decu, a ja branim svu decu", dodao je Lukas i prešao na problem i svađu sa Lepom Brenom, koju je nazvao veoma ružnim imenima.

"Mnogo mi je žao i izvinjavam se na ružnim rečima, nije mi bila namera da oni to čuju ili vide. Mi smo imali privatni sukob. Znam da sam ispravan 100 posto, radi se o rečima koje je rekla na jednom mestu. To je totalno privatni sukob. Ipak, čekao sam godinu da dođe na snimanje kako bih joj rekao da ja to znam i da to nije u redu, ali ona se nije pojavljivala. Prošlo je još godinu dana, a ja to nisam zaboravio. Ali nisam otišao u jednu veliku zemlju zbog urgencije, može im se! I za to imam dokaz. Ja sam sad došao na taj koncert na Ušće, i kada sam je trebalo da izađem iz kontejnera gde smo bili smeđšteni, ona je još nastupala, obezbeđenje mi je reklo: "Nemoj, Aco, molim te! Aco, imaćemo problema, nemoj da izlaziš napolje jer ona tu mora da prođe, a ti da izađeš", objašnjavao je Lukas i dodao da on nije pričao o Breninoj karijeri.

"Brenina karijera je najbolja karijera, ali ona je ubedljivo najveća zvezda na ovim prostorima i meni je čast što sam se družio sa takvom zvezdom. Ali pričam o privatnim stvarima. Nisam ljubomoran na njenu karijeru, ali ja sam se družio sa njenom porodicom i doživio sam to što sam doživeo i sa pravom kažem: Najveća zvezda svih vremena na Balkanu, i najgori čovek kojeg sam ja upoznao", rekao je Aca Lukas.

"Muka mi je od priče, i izvinim svima i celoj naciji, ali ovo je moralo biti tako. Nadam se da me niko više sa estrade neće dirati, jer shvatite, ko god me bude dirao, ja ću mu odgovoriti. Ako neko kaže Lukas se svađa, svađače se kad god ga neko napadne. Dobro znate da je bolje da mi date bombom da vas gađam, nego da mi date hemijsku i papir da napiše, jer vam je to gore. Došlo je vreme da se bavimo muzikom. Neću da neko od naših kolega lupeta po društvenim mrežama a ja da ćutim, pa neću!", rekao je Lukas u Novom jutru.

