JEZIVO PREDSKAZANJE U MINIMAKSOVOJ EMISIJI! Ovako su 3 dana pre Arkanovog ubistva najavili NJEGOV KRVAVI KRAJ

U sredu 12. januara, 3 dana pre Arkanovog ubistva,Ceca Ražnatović gostovala je u "Maksoviziji".

U publici, u prvom redu, sedeo je Arkan. Bio je u crnoj kožnoj jakni modernog kroja. Smeškao se sramežljivo povremeno komentarišući Minimaksove bisere. Odmah posle emisije slikao se za uspomenu sa Minimaksom, Stefanom Milenkovićem, Vukom Bojovićem, manekenkom Katarinom Rebračom, mađioničarem Big Laletom i svojom suprugom.

foto: Privatna Arhiva

Jedva sedamdesetak sati kasnije Arkan je izrešetan u holu "Interkontinentala" u subotu 15. januara 2000.

Inače, subote je najviše voleo. Jedino je tada dopuštao sebi da spava koji sat duže. A to jutro nije slutilo zlo.

Doručkovao je obilno sa porodicom. Iako je bio na dijeti, dopustio je sebi veliko parče omiljenog mu francuskog sira sa biberom i belim lukom koji mu je iz Francuske doneo Milovan Ilić Minimaks. Ceca je krenula da se nađe sa sestrom Lidijom u svom ekskluzivnom butiku u "Interkontinentalu", a Arkan da pozavršava neke sitnije poslove.

foto: Printskrin Youtube

Kažu da su ga tog poslepodneva videli kako ispija kapućino u kafeu "Trozubac" u Nušićevoj ulici. U trafici na Terazijama kupio je pregršt dnevnih novina. Potom je sa telohraniteljem seo u svoj blindirani džip "ševrolet" i krenuo na ručak u hotel.

Ispred ulaza u "Interkontinental" susreo je svog starog prijatelja Milenka Mandića. Proverena priča kaže da su pokojni Ražnatović i Mandić kobnog 15. januara u hotelskom separeu upravo popunjavali tiket prognoze.

Mandić je, navodno, pola sata pre pucnjave krenuo do kladionice da uplati listu, ali naišao je njegov poznanik i ponudio se da umesto njega on to obavi. Na svoju nesreću, Mandić je pristao da ga poznanik odmeni...

Njih dvojica su u društvu sa Cecom i Arkanovom svastikom Lidijom ručali u hotelskom restoranu i potom zaseli u kobni kožni separe.

Ražnatović se osećao sasvim sigurno u svom omiljenom hotelu (tu se oženio, osnovao stranku, hotel mu je bio kao druga kuća).

foto: EPA

Telohranitelja je, kažu, samo minut pre pucnjave poslao da mu donese sladolednu tortu koju je toliko voleo.

Posle Arkanove tragične smrti u javnosti se pojavila priča da su u toku "Maksovizije" 12. januara uveče, kada je gostovala Ceca Ražnatović, Minimaksu na pejdžer stizale poruke koje su najavljivale ubistvo.

Jedna je, navodno glasila: "Ceco, ličiš na Gocu Božinovsku" (aluzija na ubistvo Zorana Šijana, bivšeg muža Božinovske), a druga: "Arkane, ponesi sako, gore je hladno". Ove priče, kasnije je demantovao Minimaks.

Kurir.rs/Glas javnosti

Kurir