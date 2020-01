IZ USTA MU VADILA KRV, PA NA RUKAMA GA IZNELA Jezivo Cecino svedočenje o Arnanovom ubistvu! OVE REČI SU JE SLEDILE

Željko Ražnatović Arkan (48), komandant Srpske dobrovoljačke garde, ubijen je u beogradskom hotelu "Interkontinental" 15. januara 2000. godine. U napadu na Arkana život su izgubili i njegovi telohranitelji Milenko Mandić Manda (44) i Dragan Garić (47).

Kobnog dana sa Ražnatovićem je u hotel došla i njegova supruga poznata pevačica Svetlana Ražnatović i njena sestra Lidija, koje su bile u obližnjem butiku.

Ceca je dva meseca nakon Arkanovog ubistva, 6. marta 2000. godine, u iskazu koji je dala pred istražnim sudijom do detalja opisala šta se desilo kobnog dana kada je njen suprug ubijen.

- Po dolasku u hotel svi smo otišli u butik "La France", a pola sata kasnije Željko je izašao da pronađe prijatelja Mandu. Povremeno sam sa sestrom obilazila svoje butike i prolazila pored puža (separe, prim. aut.) u kojem je Željko sedeo s Mandom i Garićem.

U jednom trenutku pored njega je sedeo i Branko Jevtović Jorga, a kad sam sledeći put došla, njega nije bilo. Sela sam malo pored supruga i otišla u "La France" - ispričala je Ražnatovićeva.

Kako je dodala, oko 17 sati iznenada se začula pucnjava i nastala je panika.

- U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vrištao: "Ubijen je komandant". Smogla sam snage i otrčala do muža. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Videla sam da je Manda na mestu mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv - rekla je Ceca.

Ona je dodala da je pored nje bila sestra Lidija, kao i da je iza leđa iznenada ugledala naoružanog mladića. - Koščati mladić, crne puti i kratke kose, digao je oružje uvis, a Mateović je povikao: "Baci pištolj". Ne znam ko je taj momak, ali nije Jorga - ispričala je Ražnatovićeva.

Ona je potom sa Mateovićem, sestrom Lidijom i još jednim muškarcem ponela Željka ka izlaznim vratima hotela.

- Uhvatila sam ga pod pazuh jedne ruke, Zvonko pod pazuh druge ruke, a onaj čovek i Lidija za noge. Jedva smo ga provukli kroz kružna vrata. Smestili smo ga u beli policijski džip pajero, ali je jedan policajac rekao da nema dozvolu starešine da vozi auto, tako da se onaj čovek ponudio da BMW preveze Željka u bolnicu - rekla je Ceca.

Lidija Ocokoljić tada Veličković svedočila je 6. marta 2000, na isti dan kad i njena sestra, i do detalja ispričala šta se kobnog dana dogodilo.

- Sa sestrom Cecom i zetom Željkom sam oko 14.30 došla u hotel "Interkontinental". Nas dve smo bile u butiku "La France", a povremeno smo odlazile i do našeg butika. Videla sam Željka, koji je sedeo u pužu (separe, prim. aut.). S njegove desne strane bio je Manda, a s Mandine desne strane Garić - ispričala je Ocokoljićeva.

Ona je dodala da se odjednom začula pucnjava i da je u butik utrčao Mateović. - Tražio je pištolj od moje sestre. Zvonko je vikao: "Ubili su komandanta." Ceca mu je dala pištolj, a kad je prestala pucnjava, prva sam potrčala ka pužu, a za mnom i Ceca. Videla sam da je Garić na tlu kod samog izlaza iz puža, dok je moj zet teško povređen sedeo na mestu gde sam ga i ranije viđala, kao i Manda. Moja sestra je pokušala da ukaže prvu pomoć Željku - ispričala je Lidija.

Ona je izjavila da je potom na metar, dva iza sebe videla mladića sportski obučenog, srednjeg rasta, koji je u podignutoj desnoj ruci držao pištolj. Ocokoljićeva nije poznavala tog momka, ali je policajcima rekla da nije reč o Branku Jevtoviću Jorgi.

- Odakle se pištolj stvorio u njegovoj ruci, ne znam. Tad je Zvonko povikao nekoliko puta: "Baci pištolj, baci pištolj." Tog mladića kasnije nisam videla. Zvonko, Ceca, jedan čovek i ja smo potom na rukama izneli Željka iz hotela. Smestili smo ga u policijski džip, ali policajac nije hteo da vozi jer nije imao odobrenje od šefa, pa se ovaj čovek ponudio da Željka svojim BMW preveze do Urgentnog centra - svedočila je Ocokoljićeva.

Pevačicina sestra je objasnila da su Ražnatovića smestili na zadnje sedište.

- I ja sam sela na zadnje sedište, a Ceca i Zvonko na mesto suvozača. Sve vreme su govorili vozaču da vozi što brže - ispričala je Lidija.

