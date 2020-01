ONAKO NERVOZNA SAM SELA ZA VOLAN PA SAM NJEGA UDARILA! Bukvalno je dovoljna sekunda! Goca Lazarević: Ne daj Bože NIKOME

Pevačica Goca Lazarević otvorila je dušu nakon što je čula da je advokat Nebojša Negić, suprug njene koleginice Dragice Radosavljević Cakane, autom udario pešaka, koji je nekoliko dana kasnije preminuo u bolnici. Tada je ispričala svoju priču, prenosi Alo pisanje Sveta, pa istakla da je dovoljna samo jedna sekunda da promeni sve.

"Veoma mi je žao Cakane i njenog muža. Ne daj Bože to nikome. Pre nekoliko godina se i meni desilo, udarila sam biciklistu", priznala je Goca.

"Bila mi je drugarica iz Australije u gostima i htela sam da je vodim u kafanu na ručak. Međutim, ona zapela neće, pa neće i ja se iznerviram, jer je za mene maltretiranje da idem u kupovinu, pa da spremim ručak, a njoj je da što jeftinije prođem. I 'ajde, sednem u auto tako nervozna, krenem i na pešačkom mi izleti biciklista i udarim ga."

"Bukvalno, dovoljna je sekunda. On nije hteo nikakvu pomoć, posle sam ga tražila i našla. Bila sam tu šta god da mu treba, nudila mu pomoć", dodala je ona.

"Tada sam bila kao Cakana i njen Nebojša, na stubu srama, mediji su me razapeli, a jedinu podršku mi je pružio Dragan Kojić Keba. Jedini se našao, poslao poruku, pitao da li nešto treba. Ne mogu to da mu zaboravim i hvala mu do neba. Ako neko zna, znam ja kako vam je kad vam je potrebna podrška. Nadam se da će i kod Cakane doći na svoje."

