ĐEKSON PROVEO NOĆ U SAMICI!? Pokupili ga ispred zgrade: Bila je raspisana poternica, a evo i ZAŠTO!

Nekadašnji zadrugar i reper Nemanja Đerić Đekson, koji se prethodne večeri pojavio u sastavu stručnog žirija "Zadrugovizije", proveo je jednu noć u policijskoj stanici jer je, kako je objasnio, "bio na poternici zbog nekih motora od ranije".

"Proveo sam noć u stanici, ne u zatvoru. Priveli su me zato što sam bio na poternici zbog nekih motora od ranije, nisam ni ja znao... Mogli su da me vrate s granice, da završim mnogo gore. Sva sreća, ispred zgrade su me pre neko veče pokupili, ali eto, odležao sam tu jednu noć u samici... Izašao sam sa robije, ceo grad je moj", izjavio je Đekson, pa se i našalio u svom stilu.

Đekson je, inače, tokom sinoćnje "Zadrugovizije" priznao da uživa s novom devojkom, dok je na vezu sa pređašnjom stavio tačku.

"Nikakav nije razlog specifičan - jednostavno, nisam bio dovoljno dobar čovek izgleda... Šalim se! Nije lako biti sa mnom u vezi... Ali nova devojka će verovatno moći da podnese taj neki pritisak koji ja donosim sa sobom u tu vezu, tako da... Veliki pozdrav za tu devojku u koju sam se mnogo, mnogo zaljubio", rekao je Nemanja, koji nije želeo da otkriva njen identitet.

"Nikako, nikako... Nije da je nepopularna... Možda neki "selebriti kraš" (smeh). Možda neka pevačica, glumica... Nešto tako jeste."

