DEDA MU JE BIO POP, A ON TUŽIO CRKVU! Saša Popović 37 godina vodio spor sa SPC zbog OVOGA!

Tragom informacije da je Saša Popović odrastao u svešteničkoj porodici u Novom Sadu, ekipa Kurir Starsa pošla je u Srpsku Atinu da saznamo gde je i kako odrastao direktor "Granda". Perioda dok je Sašin deda Steva Popović bio starešina u Nikolajevskoj crkvi retko ko se seća, ali je jedan od retkih svedoka tog vremena meštanin, koji se zatekao u porti božje kuće, bio raspoložen za razgovor.

Nikolajeva crkva koju je tužio Saša Popović foto: Tamara Trajković

Naime, on nam je otkrio da je doskorašnji prvi čovek najveće produkcijske kuće na Balkanu nepoželjan u njihovoj parohiji jer je nepropisno želeo da prisvoji crkvenu kuću. Prema njegovim rečima, Popović je čak i tužio Nikolajevsku crkvu, ali je izgubio spor.

- Poznajem Sašu još kad je bio mali, ali, nažalost, on se ružno poneo prema crkvi. Punih 37 godina vodio se spor zbog te nekretnine jer on i njegova majka nisu hteli da je napuste onda kada je to trebalo. Naime, još nakon smrti svog dede Sašina porodica trebalo je da napusti taj posed, ali to nisu učinili. On jeste svešteničko unuče, ali po crkvenim pravilima, samo sveštenik može da živi u crkvenoj kući. Takođe, i crkvena lica koja rade pri crkvi u roku od tri meseca prilikom odlaska u penziju moraju da isele se iz kuće koja im je data na korišćenje - priča naš sagovornik čije je ime i prezime poznato našoj redakciji, ali koji nije želeo da otkriva svoj identitet, i dodaje:

- Popovići su hteli da prisvoje ono što nije njihovo. Kada bi crkva svakome davala stan, na šta bi to ličilo? Dođe drugi sveštenik iz nekog sela i treba mu dati stan. To je ogromna kućerina. Ali Saša je crkvu tužio jer je smatrao da to njemu pripada. Dugo je sam s majkom živeo u toj kući sve dok nisu pod pratnjom policije iseljeni iz nje. Pa evo ovde i danas ima ljudi koji rade za crkvu i žive na njenom posedu, ali čim budu završili sa službom, iseliće se. Treba da budu zahvalni što su dobili tu kuću da u njoj uživaju godinama, a da ne plaćaju dažbine. Uz nju je i lepo dvorište, a Saša je tu dovodio i Brenu. Sedeli su tamo, družili se. Ne znam i ne ulazim u sve detalje, ali ne verujem da će vam sveštenik i ljudi koji su pri crkvi nešto govoriti o njemu - ispričao nam je meštanin.

Kuća u kojoj je živeo Saša Popović sa roditeljima u Novom Sadu foto: Tamara Trajković

Naravno, pozvali smo starešinu crkve, oca Miodraga, ali on nam je na fin način objasnio da ne može da nam izađe u susret i sa nama razgovara na tu temu. Kontaktirali smo i s Popovićem, ali on nije odgovarao na naše pozive sve do zaključenja ovog broja.

Detalj iz biografije Saša Popović je rođen 24. aprila 1954. godine u svešteničkoj porodici. Govoreći o svom detinjstvu, jednom je rekao: - Stanovali smo u centru Novog Sada, a u sklopu naše kuće bili su crkva i porta, gde je moj deda Stevan kao sveštenik službovao. Moje detinjstvo zaista je bilo srećno jer sam rastao u porodici koja je bila složna i veoma poštovana. Imali smo veliku baštu, a pored kuće je bilo igralište ugostiteljske škole, na kom je uvek bilo mnogo dece. Obožavao sam da igram fudbal i klikere. Nisam voleo školu, ali sam u osnovnoj školi bio odlikaš. Voleo sam da ustajem veoma rano, već oko šest časova ujutro, i odmah bih izlazio u naše dvorište, gde sam pimplao i žonglirao loptom. Mogao sam da udaram loptu i po dva sata, a da ne padne. Onda bih samo čuo majku kako me doziva i iznosi doručak i kakao - deo su sećanja Popovića, koji je u javnosti oduvek ostavljao utisak uspešnog i čoveka koji zna šta hoće.

Zanimljiva istorija U Nikolajevskoj crkvi su se pre više od sto godina venčali Albert i Mileva Ajnštajn, o čemu je Kurir već pisao. Ali ne samo to, slavni par ovde je krstio i svoje dvoje dece 1913. Steva Popović, deda Saše Popovića, nije krstio njihovu decu, ali postoji zapis ko je to učinio. Stevan Popović je bio svešteno lice pune tri decenije. - Nije mi poznat podatak da li je moj deda krstio decu Milene i Alberta Ajnštajna. Ono što je sigurno jeste činjenica da je punih 30 godina bio glavni sveštenik, i to u periodu 1933-1963. godine - rekao je nedavno Popović za Kurir.

