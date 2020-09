MILI IZGRMEO, NIKAD ISKRENIJI: Detinjstvo pamtim po igranju s pravim oružjem

Treper Marko Milivojev, koga svi znaju kao Milija, uživa u plodovima svog rada. Poslednjih godina on je uspeo da izgradi ime na estradi, a hitovi "Loca" i "Grmi" obezbedili su mu i finansijsku sigurnost. Ali nije uvek bilo tako. Nemaština, odrastanje u beogradskom naselju Mirijevu, zatvorski dani, sve su to delovi njegove prošlosti. O svemu tome Mili priča u intervjuu za Kurir.

Otišao si na Siciliju da snimiš spot, znači li to da nisi osetio krizu zbog korone kao brojne tvoje kolege?

- Neki delovi su snimani u Italiji, a neki u Hrvatskoj. Ne bih da odajem tačne lokacije jer ne želim da me kopiraju. Takođe, ne mogu da kažem da me ovo stanje nije pogodilo finansijski jer sam imao zakazane nastupe po Evropi tokom cele 2020. godine. Epidemija koronavirusa je to sprečila, izbila mi je enormnu sumu iz džepa, ali krizu, hvala bogu, nisam imao.

foto: Nemanja Nikolić

Postigao si uspeh s pesmama "Loca" i "Grmi". Koliko je teško ponoviti takve hitove?

- Mogu vam reći da sada izbacujem dve nove pesme koje će možda biti i veći hitovi od te dve. "Grmi" i "Loca" imaju posebno mesto u mom srcu, kao i u srcima publike. Meni nije teško da ponovim takav uspeh, jer kao što možete da primetite, to nije teško jer iz godine u godinu imam hit godine, 2018. to je bila "Grmi", 2019. "Loca", a 2020. "Stracciatella".

Da li znaš koliko novca su ti donele, kažu da si ozbiljno zaradio samo od te dve pesme?

- Znam, naravno, ali ne volim da pričam o ciframa, pogotovo ako se radi o novcu i o ženama. Svakako da sam od te dve pesme zaradio mnogo novca. To je neosporno.

foto: Printscreen Amidži šou

Glumio si u seriji "Grupa", imaš li planove i na tom polju?

- S obzirom na veliki uspeh serije i činjenicu da sam uspešno izneo svoju ulogu, stalno dobijam nove ponude. Međutim, nijedna me nije zainteresovala. Mene zanimaju samo ozbiljne uloge.

Zbog čega si napustio školovanje?

- Zato što sam morao da izdržavam sebe, majku i brata. Škola mi nije donosila nikakvu zaradu. Osnovne ljudske potrebe su me na to naterale. Škola mora da se završi, u mom slučaju ja sam platio skuplje školovanje. Savetujem mlade da se obrazuju. Eto, ja planiram da završim glumu

. Po čemu pamtiš detinjstvo u Mirijevu?

- Imao sam poprilično ludo i neobično odrastanje. Detinjstvo pamtim po igranju s pravim oružjem.

Poznato je da si bio u zatvoru, da li te je nemaština naterala da odeš s one strane zakona?

- Da, definitivno. Smatram da čovek uvek ima izbor, ali ne kajem se ni zbog čega, jer sam zbog svega što sam uradio u životu danas ovo što jesam.

Po čemu pamtiš zatvorske dane?

- Po tome što sam u CZ za 10 minuta napisao "Grmi" i nisam ni sanjao da će ta pesma imati sada već 60 miliona pregleda i biti popularna širom sveta.

Znaš li s koliko žena si bio?

- Ne hvalim se brojkama i nisam neko ko žene gleda kao brojeve. Džentlmen sam, ali sam sigurno rekorder što se žena tiče. Tu nemam konkurenciju definitivno.

Da li te sada žene više jure jer si popularan?

- Naravno, slava je čudo, iako su za mnom devojke ludele oduvek.

Ima li neka devojka s javne scene s kojom si bio ili bi bio?

- Bio sam sa svakom s kojom sam želeo, bilo da je to poznata bilo nepoznata devojka. Zaista mi treba mnogo da se zaljubim i budem u pravom smislu te reči s nekim i pustim nekoga blizu sebe. Nije stvar samo u fizičkom izgledu.

Prijateljska saradnja Darko i ja spremamo hitčinu Kad će duet s Darkom Lazićem i otkud ta saradnja? - Verovatno krajem 2020. Osim što nas zastupa isti tim menadžera, Darko i ja smo privatno dobri drugovi i odavno želimo da radimo jedan s drugim. S obzirom na to da sam ja najjači treper, a on najjači folker, došao sam na ideju da spojimo trep i folk, što do sada niko nije uradio, i napravimo hitčinu kakvu ljudi do sada nisu čuli. Naš tim je to prepoznao kao pravi potez. Od kada datira vaše prijateljstvo? - Prvi put smo se videli na video-pozivu kad je on izašao iz bolnice posle nesreće. Zvali smo ga naš menadžer i ja s mog nastupa u Lucernu da ga oraspoložimo dobrom atmosferom i energijom. foto: Printscreen/Ami G

