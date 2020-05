MILI BACIO SVE KARTE NA STO! Ja sam u tim godinama već izdržavao celu porodicu: Ovo je PRAVA ISTINA!

Reper Marko Milivojev Mili, kog je domaća publika upoznala i kao glumca, priznao je da nije završio srednju školu, ali da shvata koliko je obrazovanje bitno te će u budućnosti zasigurno poraditi na tome.

Govoreći o ulozi Stanislava, otkrio je koliko sličnosti a koliko, pak, razlika ima sa ovim likom.

"Dobio sam velike pohvale od publike, naših najboljih glumaca, režisera, čak i od ljudi koji su nominovani za Oskara, što mi jako puno znači. Mnogo se razlikujemo. U tim godinama sam već izdržavao celu porodicu, živeo samostalno i bio jako ozbiljan u svakom smislu te reči i u svakom segmentu svog života, tako da između lika i mene nema nikakvih sličnosti, izuzev ljubavi prema patikama."

Njegov ljubavni život je, kaže - njegova stvar.

"Smatram da je moj emotivni status jedina stvar koja treba da ostane privatna. I da sam slobodan ili u vezi sa glumicom, pevačicom, manekenkom, top-modelom ili običnom devojkom, nikada nisam pričao o tome niti eksponirao svoj ljubavni život u javnosti. Moj ljubavni život je samo moja stvar."

Svašta se pisalo o vašoj srednjoj školi, da li ste je završili ili niste?

"Završio sam životnu školu ili, kako bi neki rekli, uličnu školu, za koju smatram da je daleko važnija od bilo koje srednje škole ili fakulteta. Iako nisam bio loš đak, škola me nikada nije zanimala. Uostalom, kada je trebalo da idem u srednju školu, morao sam da počnem da izdržavam sam sebe, tako da me je život naterao da prerano odrastem i zanemarim svoje obrazovanje. Nije isključeno da ću u budućnosti nastaviti sa svojim obrazovanjem i upisati privatnu akademiju glume. Obrazovanje je važno i svaki put kada mi se ukaže prilika utičem na mlade da se školuju", zaključio je on.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir