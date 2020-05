MONSTRUOZNO! REPERU VUKU MOBU STIGLE JEZIVE PRETNJE: Sahraniću te živog, svaku kost ću ti polomiti!

Vuk Mob dobio je brutalne pretnje smrću preko društvene mreže Instagram, što je reper i objavio. - Sahraniću te živog. Svaku kosku u telu ima da ti polomim deo po deo. Navataću te negde, ima da ti se popišam i poserem na glavu! - započeo je izvesni Bojan Lav Milovanović pismo upućeno reperu, a zatim nastavio da će od nekoga uzeti vatreno oružje da ga se reši.

Pominjao mu i majku

- Da mi da neku utoku da te ja ucmekam ko zeca, šiptarčino jedna govna*ska, budem li te video negde po Srbiji, zaklaću te ko kera, i to nasred ulice! - napisao je ovaj pratilac, a tu se nije zaustavio. Što je još skandaloznije, ovaj nasilni um pretio je i pevačevoj majci silovanjem, kao i njegovim drugarima. - Ne znam dečka koji mi je pretio, a činjenica je da se na dnevnom nivou nosim sa desetinama takvih. Ljudi su dali sebi za pravo da prete svima i svuda, a to je nedopustivo. Kako sam uvek puštao da tako prođe i mislio da su jednostavno nesrećni, pa im time dao i previše slobode, ne čudi me da mi neko preti smrću. Jesam javna ličnost, ali nikome nisam dao za pravo da mi psuje majku, niti će ikada iko imati to pravo. Zato će se ovoga puta slučajem pozabaviti policija, pa da vidimo ko je tu zapravo nasilnik, oni koji mi prete da ću biti sečen na komade, ili ja koji im kažem da dođu, ako su mangupi, da im skratim jezik - kaže Vuk za Kurir i dodaje:

Oklevetan

- Važim za kriminalca, jer te budale printskrinuju kada im ja pretim i apeluju na državu da me hapse. Izvođač sam, apsolutno sam okej sa tim da javni posao donosi i kritike i pohvale publike, ali ovde je reč o ozbiljnim pretnjama neke budale, koja misli da to tako treba i da to tako može - zaključio je on.

foto: Printscreen

Sukob ispred splava Vuk upucan zbog gađanja ledom Pre četiri godine na Vuka Moba, njegovog prijatelja Miloša Stevanovića i devojku Jovanu Đorđević pucao je ispred splava u Beogradu jedan muškarac, s kojim su se oni prethodno posvađali. Prema rečima očevidaca, reper i njegovo društvo su se sukobili sa grupom mladića zbog gađanja ledom, koji je bio za stolom pored njihovog. Tom prilikom je Stevanović, inače bivši bokser, pretukao jednog dečka. U želji da se osveti, on je uzeo pištolj i ispalio 12 metaka na Stevanovića, jedan u Vuka, dok je devojku koja je bila s njima u društvo okrznuo metak.

I. E.

Kurir