MILI JE ROĐENI GLUMAC! Filmadžije oduševljene reperom: Doneo je šmek ulice!

Poznati reper Marko Milivojev Mili oduševio je gledaoce ulogom delinkventa Stanka u novoj seriji "Grupa", koja se prikazuje na RTS.



Odmah po emitovanju prve epizode u nedelju uveče počele su polemike na društvenim mrežama upravo oko toga zašto je baš Mili dobio šansu da zaigra rame uz rame sa Vojinom Ćetkovićem i Brankom Katić, a kao glavni protivargument navodi se to što on nije završio ni srednju školu.



Nije lak zadatak



Međutim, (ne)obrazovanje nije sprečilo Marka da sjajno predstavi lik koji su mu reditelji poverili. Ovakav uspeh došao je delimično zbog toga što je i sam Mili ranije imao problema sa zakonom i bio u zatvoru, ali i zato što je zaista prirodno talentovan za glumu, smatra Miloš Avramović, reditelj „Južnog vetra“.



- Mili je autentičan. Donosi sa sobom šmek ulice i Mirijeva. Doneo je u seriji „Grupa“ to iskustvo sa asfalta. Nije lak zadatak pred mladim glumcima da naprave te likove i da budu s njim u kadru. Mili to nosi u sebi. Na osnovu ovog što sam video, njegova prednost je što ima talenat i život na ulici, kroz odrastanje, kroz šta je sve prošao - kaže on i dodaje da će Milivojev možda zaigrati i u nastavku "Južnog vetra".

- On se ne plaši kamere, bio je sto puta ispred nje. Veoma je filmičan. Pred njim je velika karijera u glumi. Napravio je dosta u muzici, ali tek ga čeka karijera. Razmišljao sam da ga uzmem i za film "Južni vetar", ali nije bilo uloge za njega. Možda ga budemo gledali u nastavku - izjavio je Avramović.



Bolji od školovanih

Eva Ras kaže da prvu epizodu "Grupe" nije gledala, ali nije ni iznenađena što je jedan mladić iz naroda, bez glumačke škole, briljirao pred kamerama. Ona je inače poznata kao osoba koja podržava mlade, pa je i ovoga puta oduševljeno prihvatila vest da je reper Marko Milivojev Mili dobio glavnu ulogu u seriji.



- Gluma je takvo zanimanje da je moguće da budete dobri u tome i ako nemate školu. Svi smo mi glumci. Ponekad i oni koji su se školovali za glumu nisu dobri u tome, a imate i obrnutih slučajeva, kao sa tim reperom. Problem planete zapravo nije da li je neko dobar, neko da li će dobiti šansu. Nema mesta za sve nas, i to je činjenica, mada nam drugačije pričaju i serviraju laži - zaključila je Eva Ras.

