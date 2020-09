Svi su oduševljeni - Luna Đogani fanovima saopštila VAŽNU VEST (FOTO)

Ćao ljudiiii. @meridianbet_rs i ja vam delimo 1000 rsd i 100 besplatnih spinova na Online Casinu! Potrebno je da se registruješ na www.meridianbet.rs sa promo kodom LunaDjo i da uživaš u zabavi! Real mi je uvek favorit, a na Casinu OBOŽAVAM igricu Mayas treasure, jer ženski junak liči na mene🙋‍♀️ Uživajteee💋🥰

A post shared by Luna Djo (@luna_djogani) on Sep 23, 2020 at 12:01pm PDT