PROGOVORILA BIVŠA DEJANOVA DEVOJKA IZ VETERNIKA! Bio je PRIMORAN da se oženi Dalilom i ode u Bosnu! Sve je ONA kriva

Dejan Dragojević i dalje očajava u rijalitiju i ne može da dođe sebi od kada ga je Dalila javno šutnula i prevarila, a sve bi bilo navodno drugačije da je od samog starta imao podršku najuže porodice.

Naime, Dejanova devojka iz Veternika sa kojom je bio pre nego što je ušao u Parove gde je i upoznao Dalilu i otkrila je za Star pravu istinu o Dragojevićima, Dejanovom sukobu s majkom i bratom, ali i razlog zašto je bio primoran da se oženi i preseli u Bosnu!

- Dejan je mnogo dobar momak, bili smo zajedno pre nego što je on ušao u Parove i baš smo se voleli, bila je to prava mladalačka ljubav iz srednje škole – započinje devojka.

- Raskinuli smo malo pre nego što će on ući u rijaliti, ali u miru i bez svađe. Shvatili smo oboje da nam veza ide u smeru braka i porodice jer smo već dugo bili zajedno, a kako ni on, ni ja nismo bili spremni za to, rešili smo da ostanemo samo prijatelji i tako je i bilo. Posle je on ubrzo ušao u rijaliti i baš me iznenadio jer to ne liči na njega. Inače je diskretan i povučen mladić, ali sam pomislila, pa OK, što da ne zaradi neki novac kad mu se već ukazala prilika - objašnjava devojka.

- Nakon tog rijalitija već je bio s Dalilom, oni su se smuvali unutra i nastavili vezu i napolju, a kako je ona iz Bosne, u planu su imali da žive u Veterniku kako ne bi bili udaljeni. To je i Dalili tada odgovaralo jer je imala nameru da bude što bliže Beogradu, pa su došli na ideju da podignu sprat na porodičnoj kući Dragojevića u Veterniku i da tu žive kao par. Nisu još planirali venčanje. Međutim, Dekijeva majka Biljana nije htela ni da čuje za to i mrtva hladna rekla je rođenom detetu da i ne pomišlja da tu diže sprat jer je ta kuća namenjena starijem sinu Davidu, a da su za njega odvojili plac u blizini i da tu gradi šta god hoće ako mu je već zapelo. To je Dekija mnogo pogodilo i zabolelo. Nije mogao da veruje šta čuje, ma uopšte nije očekivao da ga majka tako otkači. Naravno, Dalila se takođe uvredila i odmah je okrenula sve na svoju vodenicu. Sada kada vidim šta mu je uradila, verujem da je iskoristila tada situaciju da obrlati Dejana da se presele kod nje u Bosnu i da zauvek precrta najmilije i u tome je i venčali, bez neke najave i proslave. Samo su tu bili kumovi i novinari. Da nije bilo tog sukoba oko kuće i placa, ne bi se on ni ženio i izbegao bi sve ovo što mu se sada dešava. Sad gledam sve ovo i ne mogu da verujem. On je u stvari žrtva svojih najmilijih, a zbog čega, zbog kuća i placeva… Stvarno mi ga je žao i nadam se da će sve brzo prevazići – završava devojka.

