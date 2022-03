ODAKLE IM PARE ZA DUBAJI? DIŽU NOGE, SLIKAJU BAKŠIŠE! Nada Topčagić oplela po ESTRADI, otkrila TAJNU sa tezgi

Pevačica Nada Topčagić bez dlake na jeziku komentarisala je kolege, a sada se dotakla bakšiša svojih kolega.

- Kod pevača je najveća kriza. Samo se mnogi kriju iza toga, baš ne volim kada se slikaju sa nekim velikim novcem, bakšišom, bakšiš je trenutan, sve je to fora, pa znam ja, dobijem hiljade i hiljade bakšiša, a to mora da se vrati gazdi posle, sve je to fora - otkriva Nada, pa dodaje:

foto: Printskrin / You Tube

- Ja kažem, j*bote odakle im pare za Dubaji, pitam se šta je sa ovim ženama, to dižu noge, to su Maldivi, to su Sejšeli, a ja nikada ne bih išla tamo, pre bih išla u močvaru u Krčedin j*bote - rekla je Nada.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/I.B/Srbija Danas

