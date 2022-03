NIJE SE NALJUTILA ZBOG KOMPROSTE! Konstrakta ODUŠEVLJENA, zapratila Nadu Topčagić na Instagramu, evo šta kaže FOLKERKA!

Otkako je nastupila na nacionalnom izboru za pesmu Evrovizije, Ana Đurić Konstrakta stekla je ogromnu popularnost. Njen nastup danima je u trendingu, pesma je često predmet šale, a i njeno umetničko ime mnogi su izmenjivali, pa su je nazivali "katarakta", "konstanta"...

Čini se da umetnici ne smeta što je zvezda mimova, a posebno ju je oduševila Nada Topčagić. Naime, folkerka je pohvalila umetnicu i rekla kako je jedinstvena, a onda je pogrešila njeno umetničko ime.

- Zvezda je rođena preko noći. Ja sam pomno pratila i gledam i kažem: "ovo je zvezda, ovo je kraj, to je to". Samo sam vrisnula. To je nešto što je drugačije. Drago mi je da je ona pobedila, nešto novo u muzici, novi pravac, bila je skromno obučena, nikakvi avioni, kamioni, nema golotinje. Drago mi je da nije prošla golotinja. Komprosta... Jao, Ana. Konstrakta. Toliko je jedinstvena i posebna, mislim da će da pobedi. Evropa je nju već prihvatila, na svetskim je listama, bila je četvrta, to niko dosad nije doživeo. Meni ona deluje kao da je sa druge planete, njene oči morate da gledate, takva dubina je u tim očima, ti nju moraš da gledaš, ona bez šminke pleni, kao da je Sveta Petka, čak i liči - rekla je Nada za "Novo jutro".

Topčagićeva je tada napravila paralelu između sebe i koleginice i opet napravila lapsus.

- Mene muž pita šta tražim da obučem više, ja uvek volim da budem zapažena i posebna. Konstrakta i ja umemo to da iznesemo. Delić slave sam imala i ja kao Komposta... Konstrakta... Ma, teško je zapamtiti ime, ali svaka joj čast - rekla je ona.

Dok bi se većina javnih ličnosti uvredila da neko dva puta ne može da im upamti ime, Konstrakta je, naprotiv, bila oduševljena Nadinom izjavom. Toliko da ju je odmah nakon emitovanja emisije zapratila na Instagramu, a Topčagićeva joj je odmah uzvratila!

Inače, Konstrakta je u emisiji "Puls Srbije" priznala da su joj sve šale sa imenom bile simpatične, a posebno je izdvojila "Komprostu".

