ZA SESTRU JE MANIPULATOR, A PO SUDOVIMA SE ĆERA S BIVŠIM! Severina je godinama bila njegov ROB, 2.000 maraka mu je davala za OVO

Severina je napunila pedeset godina i polako ulazi u šestu deceniju. Kad je krajem devedesetih pevala "Djevojku sa sela" zamišljala je sebe okruženu upravo ovakvom slavom koju danas živi. I glamur. Maštala je tad i o pravoj ljubavi s kojom će dočekivati rođendane. A imala ih je nekoliko fatalnih.

S Milanom Popovićem, "smrtnim neprijateljem broj jedan", koji joj je svojevremeno ispunjavao snove u Egiptu, te nezaboravnim zajedničkim provodima dok je vozio vlastiti avion, upravo bi se na veliki jubilej trebalo da se suoči oči u oči u zagrebačkoj sudnici. Izostaće za veliki jubilej i poljupci bivšeg supruga Igora Kojića, od kojega se službeno razvela prošle godine, a rastali su se barem devet meseci ranije, usred korone, kad je ostala potpuno sama.

I pored toga, čestitke su se nizale na društvenim mrežama, dostavljači će joj na vrata donositi i raskošne cvetne bukete. Međutim, malo je izgledno da će joj najljepše želje za ovaj rođendan poželeti porodica. Njene sestre. Žene s kojima je delila snove iz detinjstva i bolne trenutke kroz koje je njihova porodica prolazila.

Zdenka ne zove već godinama. Živi u Zadru sa suprugom Zdravkom Žunićem, a sa Severinom ne želi da ima nikakve veze. Dugo se već ne slažu. Zdenka nije odobravala njen brak s Kojićem. Zamerila je mlađoj sestri što je, prema Zdenkinim rečima, dopustila da joj životom upravlja menadžerska mašinerija. Međutim, nije tu pošlo po zlu. Sestre su se posvađale mnogo ranije.

- Ona ima planetarnu slavu, ali tužan život. Molim za njeno zdravlje i sreću - rekla je Zdenka novinarima pre sedam godina kad je ljutito objašnjavala da ni za što na svetu ne bi Severini došla na svadbu s Igorom.

Podršku druge starije sestre Marijane izgubila je nedavno. Pred ovaj, 50. rođendan, iznenada je zaratila i s njom. Naime, otkako majka Ana sve češće provodi vreme u Severininu stanu na zagrebačkom Kozjaku, Marijana sve ređe navodno uspeva da stupi u kontakt s majkom. Posete u Severininu stanu Marijani su, po novom, strogo zabranjeni pa je, kako prenosi 24sata.hr, svađa sestara kulminirala navodnom prijavom Centru za socijalni rad zbog čega je Severina potpuno izgubila nerve. Starija sestra optužila ju je da krije majčino zdravstveno stanje od porodice, da nikome nije htela da kaže kad je mama Ana završila na operaciji. Seve je sestru stavila na crnu listu, ali to je nije poštedjelo ispitivanja službenika o nimalo idiličnim porodičnim odnosima, svađama i teškim rečima.

Severina je za Marijanu manipulator poremećenih životnih vrednosti, prijateljima se žalila kako joj pevačica sasipa uvrede u SMS.

"Svojim je ponašanjem podelila je porodicu, neki žele da joj pomognu, a drugi joj podilaze i poslušno se pokoravaju svakom njenom zahtevu", žali se Marijana. Smatra kako je Sevi potrebna stručna pomoć jer se svojim ponašanjem "potpuno otela kontroli".

A pre tačno 50 godina u porodici Severa Vučkovića, kad se rodila treća ćerka, sve se bilo idilično. Neka mala bude Severina, neka se zove po ocu, odlučilo se u Vučkovića. Sekunde su presudile da tog 21. 4. 1972. oduševljenje radišnog i skromnog Splićanina te ćeri Marijane i Zdenke zamene neizvesnost, strepnja. Pri porođaju je došlo do ozbiljnih komplikacija. Majka Ana pala je u komu, doktori nisu gajili velike nade. Bilo je pitanje života i smrti.

- Rodila me je carskim rezom i nije me uzela u ruke pet meseci jer je bila u komi. Bila sam joj treći carski rez i te 1972. nije se budila pet meseci. Rodila me je u osmome mesecu trudnoće, imala sam dva kilograma. Doktor je bio divan i ostavio me da budem s njom u sobi sve to vreme, nije dao da me odvedu od nje, rekao je da je samo ja mogu probuditi iz kome. Svaki dan me je babica stavljala njoj u krilo dok je ona spavala - ispričala je pre nekoliko godina Severina Vučković (50) za Gloriju detalje te obiteljske drame.

Majka se "izvukla", podizala je sa suprugom devojke u skromnom domu, sve dok nije usledio novi šok za Vučkoviće. Otac je preminuo dok su sestre bile deca. Tragedija je dodatno je zbližila sestre, iako je majka Ana najmlađu mezimicu posebno tetošila. Zdenka i Marijana hrabrile su Severinu od malih nogu da ostvari svoje snove. A tamnokoso devojče sanjarilo je o svetlima pozornica, notama, pevanju, slavi...

Imala je samo 18 godina kad ju je Šime Vlajki, tadašnji direktor marketinga Večernjeg lista, doveo u redakciju tad najčitanije novine bivše zemlje. Severina je u to vreme s Ivanom Banfić vodila "Top Cup". Curičak s deset kilograma viška, debelim obrvama, kapcima koji nekako čudno vise i previše punim usnama.

Pevala je tad i na biciklijadi, a kolega fotoreporter kaže da je znao da uhvati pokoji pogled između Severine i Ivane. Nisu mu se učinili prijateljskima, više su mu ukazivali na oprez, praćenje šta radi, s kim priča konkurent. Novinarka pamti i razgovor sa Severinom na tadašnjem Radiju Velika Gorica. Neki slušalac se rugao Severininim usnama, koleginici je bilo neprijatno, ubrzo su ga isključili iz programa, ali je pevačica ipak rekla da su je i u srednjoj zbog usana zadirkivali da je kao Patak Dača.

Težak početak, neugodan, svakako, ali kao takav, u samom startu, očeličio je danas zvezdu. Njena upornost prvi put se pokazala kad je kao desetogodišnjakinja na Prvom pljesku htela da peva "Milenu" Rajka Dujmića. Remi Kazinoti nije joj dao, ona je rekla da neće nijednu drugu pesmu da peva, a situaciju je izvukla Lepa Smoje koja je tražila neka "puste malu da peva što god hoće". I Seve je pobedila na tom Prvom pljesku. U Lepoj je tad našla prijateljicu i saveznicu do kraja Lepina života.

Nije imala ni punih 14 godina kad je počela da zarađuje nastupajući po terasama kao pevačica grupe Treća smjena. Od prvih honorara kupila je prve štikle. Prvu pesmu "Proljeće" za nju je napisao Zdenko Runjić. Kako je Severina početkom 1990. pobedila na radijskom takmičenju "Demo X" Radio Zagreba, osvojila je snimanje prve ploče, ali album "Severina" nije bio zapažen, a Severina kasnije nije pjvala te pjesme. Kao da ih se stidila

U Zagrebu si je iznajmila stan, a jedan od prvih koji ju je posetio bio je Džiboni. Poznavali su se iz Splita, Gibo je Zrinku hteo pokazati svoje tekstove pa ju je zamolio da ih upozna. Vrlo brzo Zrinko mu je dao "Zlatne godine". Usledio je i drugi Severinin album, također naziva "Severina". S hitovima "Kad si sam" i "Tvoja prva djevojka". Već sledeće godine izlazi album "Dalmatinka", a Severina postaje jedna od najtraženijih pevačica.

Dolaskom u Tutico, Zrinkov tim preuzima brigu o njoj, a sestra Zdenka, koja ju je dotad prijavljivala na razna takmičenja, brinula da karijera napokon krene, pomalo ispada iz igre. Severina je s Tuticom potpisala ugovor na tri godine, koji je kasnije nazivala robovlasničkim jer, prema njemu, nije mogla odlučivati ni o čemu. U njemu je bila i klauzula da ne sme izaći bez pratnje nekog iz Tutica te da se doma mora vratiti do jedan posle ponoći. U suprotnom je plaćala penale. Navodno oko 2.000 tadašnjih maraka. Takođe, nije imala pravo izbora gde će pevati, išla je tamo gde je Tutico dogovorio, sviđalo se to njoj ili ne. Tutić je nebrojeno puta pojašnjavao što piše u ugovoru.

- Ja ulažem u pevača dok ne počne da zarađuje. Kad odbijemo troškove, zarada se deli po pola - govorio je Zrinko.

