KEBINE KOMŠIJE SA BEŽANIJE PROGOVORILE O SEVERINI! Na pevačicinom licu primetili su OVO: Suze samo LIJU!

Komšije Olje i Dragana Kojića Kebe sa Bežanijske kose u Beogradu progovorile su o Severini, te situaciji u kojoj se našla. Pevačica je, naime, nedavno izgubila strateljstvo nad sinom Aleksandrom kojeg je dobila u braku sa Milanom Popovićem.

Ona je odlučila da se i dalje bori za starateljstvo zajedno sa sadašnjim suprugom Igorom, a komšiluk tim povodom ističe da detetu mesto i jeste pored majke.

"Potpuno me je oborila sa nogu, bila je prirodna, nasmejana i videlo se da je srećna sa sinom. Trčkarala je za Aleksandrom po travi, jurili su loptu, bilo je divno gledati to", prisećala se jedna Kebina komšinica momenta kada je videla poznatu pevačicu, pa nastavila: "On se smejao, a meni još uvek ne ulazi u glavu kako je njen bivši partner mogao da joj ga uzme. Ja sam majka i baka i znam da je detetu mesto kraj majke", istakla je ona.

Za Severinu komšiluk ima samo reči hvale.

"Pratila sam Severininu karijeru, još ranije, ali kada se udala za malog Kebu, oduševila me. Tada sam videla da nema predrasude i da njihova ljubav nema ograničenja. Videla sam je samo jednom u kraju i odmah sam tražila autogram", kaže komšinica pa dodaje: "Na kraju me je i zagrlila, srce mi je bilo puno zbog toga. Na njenom licu se vidi dobrota, a nemam snage da komentarišem što su joj oduzeli sina, odmah se rasplačem."

