NIKAD KRAJ PROBLEMIMA! Slađa saslušavana zbog dečka DILERA DROGE, on potezao pištolj na nju, a bili su umešani i u PLJAČKU VEKA!

Odavno je javnosti poznato da su ljubavne veze pevačica i žestokih momaka, odnosno ljudi s druge strane zakona, učestale na našoj medijskoj sceni. To nije zaobišlo ni pevačicu Slađanu Delibašić, koja je poznata kao nekadašnja članica pop-dens grupe Đogani fantastiko.

foto: Printscreen/Instagram

Slađa Delibašić je bila u ljubavnoj vezi sa Igorom Matićem, koji je zajedno s njom učestvovao u rijaliti programu "Parovi" na televiziji Hepi. Za Igora se kasnije ispostavilo da se bavio nizom nelegalnih radnji, od kojih je najzastupljenija trgovina drogom, ali i proizvodnja narkotika. Međutim, i sama Slađa je dovođena u vezu s nelegalnim radnjama vezanim za pljačku veka, koja se dogodila u Sarajevu 2007, pošto se sumnja da je učestvovala zajedno sa Igorom.

Slađa Delibašić je posle braka sa Đoletom Đoganijem volela nekoliko muškaraca koji su zbog nje postali poznati javnosti. Najduže je bila u vezi sa Igorom Matićem, za kojeg je planirala da se uda i rodi mu dete, a zajedno su bili i učesnici rijalitija "Parovi".

Ubrzo nakon toga prekinuli su vezu zbog, kako je pevačica rekla, nepremostivih razlika u karakterima. Igor je odavao utisak finog i kulturnog čoveka, pa je zato svima bio šok kad je objavljena vest da je on u bekstvu i da se sumnjiči da je proizvodio drogu.

foto: Instagram

Organizovani kriminal

Kako su objavili mediji 1. marta 2013, policija je uhapsila Željka L. (42), koji je radio za Slađinog bivšeg dečka, i tom prilikom otkrivene su dve laboratorije za proizvodnju marihuane na teritoriji opštine Sopot, i to u kući Igora Matića i u još jednom objektu koji je on iznajmljivao. Policija je ušla u kuće u kojima je Matić imao laboratorije i tom prilikom zaplenila 1.439 saksija marihuane, 172 lampe, sistem za ventilaciju i zalivanje, pripremljenu za prodaju. Pretreseni su stanovi osumnjičenih, pa i Matićev, gde su nađena tri pištolja sa 13 komada municije, međutim, on je bio u bekstvu.

foto: Printscreen/Youtube

Nije samo javnost bila šokirana ovom vešću već i Slađa, koja je tvrdila da nije imala pojma čime se bavi njen bivši.

- Zaista nemam šta da pričam o Igoru jer sam ja sada srećna žena. U šoku sam zbog svega! Stvarno mi je više dosta svega. Sve ono što sam imala u prošlosti se nekako iskomplikuje i sve to slušaju i gledaju moja deca i svi u mom okruženju. Ne moraju svi da ispaštaju zbog mojih životnih grešaka. Ma budala! I policiji sam rekla da ne znam ništa o njemu u tom periodu, ni gde je, ni s kim je - kazala je tada Slađa.

Pretio joj pištoljem

Manje poznato je da je pevačica imala buran raskid s Matićem jer joj je on čak pretio i pištoljem. Sve se desilo u jednom restoranu, gde su bili Slađa, njena ćerka Silvija i Delibašićkin tadašnji dečko Vanja Ćorić. Igor je upao u objekat i potegao pištolj na njih, ljut zbog toga što je Slađa ostavila njega i otpočela romansu s drugim muškarcem. Incident je sprečen zahvaljujući reakciji konobar i Slađine ćerke Silvije, koji su uspeli da smire razularenog Matića.