ĐOLETOVA I SLAĐINA ĆERKA SILVIA OTKRILA PORODIČNE TAJNE! Sve o odnosu sa MAĆEHOM Vesnom, roditeljima i ĐOGANIJEVIMA

Silvia Đogani je starija ćerka Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija. Pre nekoliko godina odlučila je da krene stopama slavnih roditelja, snimila je nekoliko pesama, a onda se povukla i posvetila odgajanju detata i vrtiću koji je otvorila. Nedavno je rešila da se opet okuša na estradi. Sa Silviom smo pričali o njenom odrastanju sa poznatim roditeljima, ali i ne baš sjajnim porodičnim odnosima među Đoganijevima,.

Snimila si dve nove pesme, da li si zadovoljna?

- Prepevala sam mamin i tatin hit iz devedesetih "Voli me još ovu noć". Ta pesma mi je jedna od omiljenih. Drugu pesmu sam uradila sa Gligom i Panterom, oni su momci iz Bosne. Zadovoljna sam kako su pesme prošle, već sam dobila neke ponude, ali ja imam problem. Mama kaže da ne umem da iskoristim priliku. Pevanje gledam kao ljubav, meni je to hobi, nije mi primarni posao. Mislim da zbog toga ne grizem toliko da se probijem.

Da li su te Slađa i Đole podržali?

- Naravno! Međutim, oni mene nisu shvatili za ozbiljno jer ja stalno nešto hoću. Imam ideje koje započinjem, ali na kraju ništa ne završim. Pored vrtića, muzike i plesa, imam još dosta aktivnosti, ali videli su da želim da pevam, tako da su me u potpunosti podržali.

Bavila si se i glumom, da li si to napustila? - Nisam. Baš sam nedavno dobila ponudu za jednu predstavu koju bih režirala, ali i glumila u njoj. Nisam još prihvatila, ali mislim da ću početi sa tim projektom. To mi je cilj za ovu godinu.

Da li često nastupaš? - Pa nastupam. Imala sam ponude za inostranstvo, ali to bi mi oduzelo mnogo vremena. U Beogradu imam svoj bend i često imamo svirke. To su uglavnom kafići i restorani, neke kulturnije varijante. Pevam ja i narodnjake, ali ne uvek. Više sam zabavnjak. Ljudi koji znaju šta ja pevam često

Kako je biti ćerka poznatih roditelja?

- Teško je. Njih dvoje su imali veliku karijeru. Pored svih mojih talenata uvek sam u njihovoj senci. Mislim da bi mi bilo lakše da nisam ćerka poznatih, a sa druge strane ja sam od starta poznata medijima baš zato što sam ćerka Slađe i Đoleta.

Ko je više kritikuje i ko je bio strožiji od njih dvoje? - Pa mama svakako. Tata kada uputi kritiku on se nje drži i ne menja mišljenje. A mama, ona je strožija i oštrija, ali ona mi je najveća podrška za sve u životu. Definitivno je da me mamina kritika iznervira više i jače me pogodi. Meni mama bez uvijanja sve kaže, direktna je, ali je ja ne poslušam uvek. Kod mene treba da prođe više vremena da shvatim da je ona bila u pravu, onda joj kažem, kada shvatim.

Kako je na tebe uticao razvod roditelja?

- Bila sam mala, imala sam 11 godina. Iz ove perpektive, mislim da to nije uticalo na mene. Međutim, ljudi koji su bili prisutni u to vreme kažu da je to bilo veoma stresno i da sam mnogo toga držala u sebi i nisam pokazivala. Na svako dete razvod utiče i da na kraju ostane posledica koju će možda uspeti da anuliraju kroz dalji život.

U kakvim su odnosima tvoji roditelji?

- Oni su u sasvim dobrim odnosima sada. Ranije, kada je bio razvod aktuelan, činjenica je da su tada bili u lošijim odnosima, ali je sada sve kako treba.

Kako se ti slažeš sa Vesnom? - Nije mi maćeha, kao drugarice smo. Na Vesnu ne mogu da gledam kao na majku i nikada nisam mogla. Hvala Bogu, moja mama je živa i zdrava. Ćaskamo o nekim neobaveznim stvarima, o deci, poslu, školi. Imamo skroz opušten odnos, ali nikada joj nisam tražila savet niti mi ga je dala. Mi sednemo, povedemo ćerke da se igraju, pijemo kafu ...

Nalsedila talenat za igranje Bavim se plesom oko šipke Da li se još uvek profesionalno baviš i plesom? - Daa! Bavim se bukvalno svim vrstama plesa. Taj neki dens, salsa, latino - američki plesovi. Pre godinu dana sam krenula i na Pol dens i on mi je sada možda omiljeni. To je ples oko šipke, ovako kada neko gleda misli da je lako, ali nije. Tu ti treba doba kondicija, mnogo vežbe, snage u rukama. Teško je i potrebno je dosta vremena da savladaš najosnovije pokrete, zato mi i jeste izazov.

