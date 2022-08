KIKINA MAJKA UŽIVO NA KURIR TV OTKRILA ŠTA SE DESILO KOBNOG DANA! Moja ćerka nikad ne bi pokušala da se ubije OVO ĆE VAS ŠOKIRATI

Devetog decembra prošle godine javnost u Srbiji je potresla vest da je preminula mlada jutjuberka Kristina Đukić. Sumnja da je reč o, navodnom, samoubistvu otvorila je veliku, tešku i mučnu temu nasilja na internetu, što je navođeno kao mogući uzrok, budući da je Kristina, poznatija kao Kika, upravo bila žrtva ovog vida maltretiranja od početka svoje Jutjub karijere.

Kika je imala 20 godina i na stotine hiljada pratilaca. Bila je lepa, uspešna, mlada, nasmejana na svim svojim Jutjub klipovima, imala je mnogo prijatelja. Kikin život se završio tragično. Njena majka Nataša u svom prvom obraćanju na jutjubu iznela je niz činjenica koje dovode u pitanju zaključak o samoubistvu.

Nataša Đukić, Kikina majka, navela je da njene sumnje ne bi bile tolike da je, kako tvrdi, bar nešto dobila od tužilaštva.

- Ovo možda ne bih ovako transparentno objavila da sam ja bar nešto dobila od tužilaštva. Nisu mi dali nikakav zvaničan dokument, niti su mi vratili telefon. To je izazvalo takvu bujicu u meni da sam ja to morala da uradim. Sve mreže je meni Kika otvarala i sve šifre su u dnevniku koji je nestao - rekla je Kikina majka Nataša Đukić.

Ona se dotakla i priče da je Kika skakala 2 puta sa mosta i potom otkrila.

- Kika je bila trećina mene. Zamislite da devojka te konstitucije samo jednom skoči sa mosta. Da li bi preživela? Kamoli da je dva puta skočila. Da je ona jednom skočila, pa to ne bi brujala samo Srbija, već ceo svet. Kika je radila lajvove sa celim svetom i svi su nakon njene smrti slali telegrame saučešća. Niko ne veruje da je Kika digla ruku na sebe. Ja ne znam koji je to bolestan um mogao da izjavi da se Kika dva puta bacila sa mosta. U videu sam lepo objasnila da je Kika posle mnogo svađa sa dečkom rekla da će skočiti sa mosta. Sada zamislite, Kika je dva i po sasta stajala na mostu i čekala ga da dođe. Rekla mu je uzmi taj telefon koji stoji da ga ne bi uzeo neko drugi. Ko hoće da se ubije, taj to ne nagoveštava. Ona je dva i po sata čekala da on dođe. Kada je došao nazvao je mene i otišli su u bolnicu. Kika je istog momenta rekla doktorki da nije imala nameru da se ubije, već je samo htela da on dođe - rekla je Kikina majka.

Takođe smatra da je njena drugarica kriva za celu tu priču.

- Ta cela interpretacija potiče od njene drugarice koja ne samo da meni nije ništa javila, već je i u tužilaštvu dala lažnu izjavu. Da je ona meni javila istog momenta da Kiki nije dobro, a da sam ja odgovorila da je meni danas rođendan i da mi ne pada napamet da idem. Možete sad da zamislite u očima javnosti koji sam monstrum od majke. Neko mi saopštava da mom detetu nije dobro, a ja ne mogu da idem jer slavim rođendan. Kada sam pitala tu drugaricu kada mi već nije javila u 5 ujutru, zašto mi onda nije javila u pola 1 kada me je zvala i čestitala mi rođendan. Ona je na to odgovorila da se neseća ničega od šestog - rekla je Kikina majka.

Kikina majka se osvrnula i na masnicu koju su videle njene ćerke tokom prepoznavanja.

- Kika je preminula 8. decembra između 15 i 17 časova. Uviđaj je završen uveče oko 23 sata. Obdukcija je rađena 10. ujutru, a sahrana je bilo 14. decembra. Na prepoznavanje su otišle moje ćerke Ivana i Jelena. Tek uoči pola godine, Jelena je došla iz Crne Gore i rekla mi je da Kika nije ličila na sebe i da je ispod levog oka bio odraz pesnice. Masnica je bila ispod desnog oka. Koji je poriv inspektora koji je pred desetoro ljudi rekao da nema kamera za video nadzor ili ove drugarice koje je slagala - rekla je Kikina majka.

- Jedino što je Kika koristila i probala jeste skank. Kika je 2019. godine dobila da 2 puta dnevno uzima bromazepan po 3 miligrama. Sve zbog onoga što se dešavalo te i sledeće godine sa Bogdanom Ilićem odnosno Baki Prasetom. Odakle ekstazi u njoj. Ja sam znala kada je prvi put spavala sa dečkom ili kada je prvi put smotala. Nikakvih tajni nije bilo - rekla je Kikina majka.

