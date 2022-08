OVO JE MISTERIOZNO OPROŠTAJNO PISMO POKOJNE KIKE ĐUKIĆ: Majka Nataša pokazala ćerkin mejl, detalj koji je svima promakao!

Poznata jutjuberka Kristina Kika Đukić preminula je prošla godina u decembru prošle godine. Spekulisalo se da je Kika izvršila samoubistvo, kao i da je mesecima bila izuzetno depresivna i nesrećna. Međutim, pre samo nekoliko dana Kristinina majka Nataša Đukić na Jutjub platformi objavila je snimak u kom je iznela tvrdnje da je njena ćerka zapravo ubijena.

- Ćerka Jelena mi je rekla da je, kad je bila na prepoznavanju tela, ispod Kikinog oka videla masnicu, kao da ju je neko udario pesnicom. Možda je Kika baš zbog tog udarca ležala u onom položaju. Drugarica je rekla da mi je javila da je Kiki loše, a da sam joj ja rekla da spremam rođendan. Rekla je i da je Kika dva puta pokušala da se ubije, što nije istina - pričala je Nataša.

foto: Printscreen

- Detektivske agencije su mi odmah rekle da nisu zainteresovane čim su čule ime moje ćerke. Jednom je rekla dečku da će da se ubije, pa ju je on vodio i u "Lazu", ali je tamo odmah rekla da se ne bi ubila, nego je samo htela da dođe do nje. Kika je bila veliki manipulator, kad je ljubav u pitanju, i veoma sebična. Nikad se ne bi ubila. Bog neka prašta svima, mojoj ćerki se moglo pomoći. Kikino navodno oproštajno pismo je napisano dan nakon što je ubijena. Ona nije mogla da napiše to pismo, već neko drugi.

Nataša je odlučila da na kraju videa objavi i oproštajno pismo, koje je navodno Kika napisala pre nego što je izvršila samoubistvo. Međutim, Nataša je i tu objasnila da postoji misterija i sumnja da je neko drugi napisao čitavu poruku.

foto: Printscreen/Instagram, Shutterstock

- I još jedna stvar, neka mi neko objasni kako je Kika mogla da ostavi oproštajno pismo nakon što je preminula? - napisala je Nataša, aludirajući na to da je u belešlki na kompijuteru pokazano da je pismo napisano dan nakon Kikine smrti u 12.50 časova.

Na pismu se mogu videti poređena imena Milan, Ivana, Ana, a pre svega stajalo mama.

foto: Printscreen

kurir.rs/republika.rs

Bonus video:

00:26 SAHRANJENA KRISTINA KIKA ĐUKIĆ: Jutjuberka ispraćena na večni počinak uz crkveno pojanje