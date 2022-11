DRAMA NA DEDINJU! BREGIN MENADŽER PIŠTOLJEM NAPAO KOMŠIJE?! Reagovala i policija: "Postrojio nas je i rekao JA PUCAM"!

U ponedeljak veče odigrala se prava filmska drama u jednoj zgradi na Dedinju. Naime, bivši menadžer Zdravka Čolića, a sadašnji Gorana Bregovića, Adis Gojak navodno je potegao pištolj na svoje prve komšije.

Njemu su, prema tvrdnjama ljudi koji su ga prijavili policiji, navodno zasmetali zvuci bušenja u zgradi usled postavljanja video-nadzora, koji su dopirali iz podruma, a koji je inače u zajedničkom vlasništvu. Momka koji je izvodio radove instalacije kamera angažovao je Gradimir, Gojakov komšija, koji je inače vlasnik dve trećine te zgrade.

foto: Kurir/Ana Denda, Beta/Saša Đorđević

Tim povodom se oglasio Dražić Gradimir, koji je do detalja opisao nemili događaj.

- Desilo se to da je došao sa oružjem kod mene na vrata. Kod mene je radio momak koji je stavljao kamere, nažalost, bez mog odobrenja radio je to u 23 časa uveče, bušio je te rupe što je van kućnog reda, ali to nije razlog da ti dođeš sa oružjem na nečija vrata i da tako rešavaš stvari. To je suština priče - rekao je on.

Gradimir je podneo krivičnu prijavu protiv Gojaka, te mu je prema njegovim rečima oduzeto oružje i municija.

- Mene brine to što ne bih želeo da to prođe prećutno i zataškano, pomoću bilo kakvih poziva. Mi imamo video-snimke sa tonom, njegova upozorenja. To je ponašanje devedesetih, mafijanje koje se dešava u kući u kojoj mi živimo zajedno od 2003. godine. Ja sam vlasnik dve trećine te zgrade, a on je u potkrovlju. Čovek se bavi samo sudom. Mi smo podneli krivičnu prijavu, pozvali smo policiju, njemu je oduzeto dva pištolja i municiju, tako nam je rečeno. To se sve dogodilo u ponedeljak - rekao je Gradimir i dodao:

foto: Damir Dervišagić

- To je filmska priča, drama koja se odvija. Momak instalira kamere, on silazi razjaren, napada ga, bez upozorenja, psuje ga, tera ga, daje mu pet minuta! On je dotrčao do mene, ja sam naravno čuo sve te zvukove, naravno da se čulo, naravno da je bilo glasno, niko to ne spori... Momak mi kaže: "Ovaj me tera", ja sam izašao iz stana, moja supruga i sin, on mi viče: "Pet minuta vam dajem", psovke, ja sam mu rekao: "Kojih pet minuta, o čemu ti pričaš", on je otrčao gore i dolazi sa pištoljem. Imamo sve snimke, policija je sve evidentirala, oduzela mu oružje. Ja sam rekao da to nije prvi put i da to nije taj pištolj kojim je do tada mahao, ima ovde po komšiluku ljudi koje stalno psuje, proziva. Jedan lik koji se koristi time da ima poznanstva svuda.

Gradimir je ispričao da je kamere želeo da postavi baš zbog svog komšije, koji, kako kaže, njega kontroliše i maltretira već godinama.

foto: ATA Images

- Nisam ja slučajno hteo da stavljam kameru dole u podrumu, on je time bio pogođen da ja vidim šta on po tom podrumu radi. On ima već više od 10 godina kameru u tom podrumu. Mislim da je to bio i glavni motiv, što sam hteo da vidim šta se u tom podrumu dešava. Nemam uvid ako nemam kameru ko mi uđe u zgradu sa te strane. Nisam ja takav da pratim njega, kao što on prati mene više od 20 godina. Ja ne želim ni novac, ni slavu, nikom nisam dužan, ali estradni moćnici se ponašaju kao devedesetih, mašu oružjem, i ne bih voleo da se ta priča zataška. Neću da maltretira druge zato što je Bregin i bivši Čolin menadžer. On je takozvani estradni moćnik, ali ne sme nas normalne ljude da ugrožava. Ni ja, ni moja supruga, ni moje dete, mi mu nismo rekli nijednu ružnu reč. A on je nas s druge strane i vređao, i došao sa pištoljem i postrojavao nas: "Lezi, ja pucam" - zaključio je Gradimir.

Redakcija portala Kurir.rs je pozvala Adisa Gojaka na poznat broj redakciji, kako bi dobila njegov komentar, ali on do objavljivanja teksta nije odgovarao na pozive.

Adis Gojak, u javnosti poznat kao menadžer Gorana Bregovića, pre slavnog muzičara sarađivao je sa muzičkom legendom Zdravkom Čolićem. Osim njih, Gojak je izvestan period bio menadžer i producent grupe "Bijelo dugme".

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:20 Goran Bregović otkriva kako se oseća nakon pada