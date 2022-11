"ZNA ON DOBRO ZA ČIJOM SUKNJOM JE JURIO I KOGA JE PROSIO" Zlata raskrinkala Sašu Popovića, podržala Nedu, pa zapretila OVIM

Zlata Petrović se baš iznervirala kad je čula da se njen bivši dečko Saša Popović, sa kojim je bila dve godine u vezi, naljutio na Nedu Ukraden što ga je spominjala u svojoj knjizi. Ne može da veruje da se on toliko potresao što ga je Neda nazvala ženskarošem i što je otkrila da je sa njom hteo brak i bebu!

"Lepo je to Neda opisala, oko Saleta su stalno bile neke devojke i teško ga je bilo ukrotiti. Žena ga je odbila za brak, pa šta, i ja sam ga odbila kad me je prosio! Nema tu šta sada on da se ljuti, da joj zamera i da demantuje po novinama. Razumem, oženjen je, ima ženu i divnu ćerku i sada mu ne trebaju te priče iz prošlosti, ništa ružno nije radio da bi sakrio, ali nije bio ni svetac da se razumemo!

- Knjiga je u prodaji, ne može da je stopira, može samo da je kupi i ostavi za uspomenu. Svako ko kaže da ne zna sa kim je Sale bio i koga je sve jurio kao momaktaj laže! Zna se dobro za čijom je on suknjom sve jurio i koga je prosio, ali to nije sramota. Glupo mi je ovo što sada radi", rekla je Zlata za Star i otkrila da bi i ona u svojoj knjizi ispričala sve pikanterije iz dvogodišnje veze sa Popovićem, ali da još nema nameru da piše autobiografiju.

