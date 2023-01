OVO KRIJU KARLEUŠA I NJENI SARADNICI: JK u Americi snima duet s Kanjeom Vestom?! Potpisali i UGOVOR O TAJNOSTI!

Jelena Karleuša sprema se da napravi pravu muzičku bombu na našoj i svetskoj muzičkoj sceni. Kako Kurir Stars nezvanično saznaje od izvora bliskog pevačici, JK snima duet sa jednom od najvećih zvezda današnjice - američkim reperom Kanjeom Vestom.

Ona će se zbog ovog projekta, čiji se detalji drže u najstrožoj tajnosti, navodno uskoro uputiti i u Sjedinjene Američke Države, gde će njih dvoje snimiti pesmu i visokobudžetni spot, kojim će Karleuša pomeriti granice regionalnog šou-biznisa i time otvoriti sva vrata na putu ka svetskoj karijeri.

Jelena o ovoj temi zasad ne sme da govori, a koliko je ovom projektu data velika važnost, svedoči i činjenica da je ona s Vestom potpisala i ugovor o tajnosti, koji, ukoliko se prekrši, za sobom povlači i odštetu od nekoliko miliona dolara.

Naš izvor upućen u celu priču ispričao nam je kako je do navodnog dogovora uopšte i došlo i kako je Karleuša reagovala na ovu ponudu koja se ne odbija.

- Jelena uopšte nije pridavala značaj tome kada ju je Kanje zapratio na Instagramu, što su preneli svi mediji u regionu. Njoj je sve to bilo simpatično, ali ubrzo ga je otpratila, pa zapratila. Kada su, posle kraće pauze, opet postali prijatelji, njoj je lično pisao Kanje. Uputio joj je dosta komplimenata. On je bio oduševljen autfitima koje je ona nosila s njegovom obućom "jizi" (Yeezy). Reper za JK zna još otkad je bio u braku s Kim Kardašijan, koja je bila oduševljena s njom, a i o kojoj je svojevremeno i sama pisala na svojoj aplikaciji. Njemu su njegovi saradnici sad pustili i Jelenine pesme "Krimi-rad" i "So", što se njemu jako dopalo, pa joj predložio i muzičku saradnju, a ona je to oduševljeno prihvatila. Kako Kanje ništa ne prepušta slučaju, odmah je poslao i ugovor o tajnosti i svim detaljima projekta, što je Karleuša potpisala - navodi izvor, pa nastavlja:

- Jelena sa svojim timom uskoro ide za SAD, gde će se lično upoznati s Vestom. Tamo će snimiti i pesmu i spot, koji će biti nešto neviđeno, ne samo kod nas nego i na svetu. Dosad je već sve trebalo da bude završeno, ali kako je reper trenutno u medijskoj ilegali, čeka se samo da se on vrati poslovnim obavezama. Ona će tamo provesti otprilike dve nedelje, kako bi projekat uspešno priveli kraju - završava izvor.

Da se navodna kolaboracija s Vestom priprema već mesecima, kao i da će novim albumom "Alfa" napraviti pometnju na sceni, već nekoliko puta je nagovestila i sama JK.

- Posle mog novog albuma sledi smak sveta. Smatram da je ovo najbolji album i najozbiljniji projekat u mojoj karijeri s najviše pesama, s najviše uloženog novca. Biće strašno. Ovaj album će doživeti svetski uspeh. Dobro zapamtite ove moje reči. Neće biti samo pesama na srpskom već i na drugim jezicima, imamo puno kolaboracija, biće to video i modna senzacija, nešto što će promeniti pravila u šou-biznisu, ne u Srbiji već mnogo, mnogo šire - rekla je Jelena u ekskluzivnom novogodišnjem intervjuu za Kurir, a onda se dotakla i samog Kanjea Vesta.

- Ne mogu ništa više da kažem o Kanjeu, sem toga što se desilo na Instagramu. Mi imamo jedan ugovor o tajnosti, verovali ili ne. Morala sam Kanjeu da potpišem ugovor, tako da ne mogu ništa da kažem - rekla nam je tada Jelena zagonetno.

JK Kanje Vest mi je napravio haos! Polovinom ove godine regionalni mediji su pisali o tome da je Kanje Vest zapratio Jelenu na Instagramu. Karleuša je tada za Kurir istakla da nije ni znala da je Kanje Vest toliko popularan u Srbiji. foto: Printskrin/Instagram - Samo mi je haos napravio po medijima i na društvenim mrežama, tako da nemam ja ništa od toga što je on mene zapratio. Moram da kažem da je on očigledno jedna velika svetska zvezda čim je jedan glupi follow napravio takav jedan haos. Ja sam se zbog fore i i zbog hajpa slikala u njegovim patikama, nisam ni sanjala da se u Srbiji ljudi toliko interesuju za njega, čak je i rat između Rusije i Ukrajine pao u drugi plan zbog toga. Iskreno mislim da je on mene sasvim slučajno zapratio - rekla je tada JK, ali da ipak nije tako, svedoči i činjenica da je ubrzo nakon toga dogovorena i navodna buduća saradnja. foto: Kurir

